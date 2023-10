"Grazie, Estra Pistoia". Tutta la felicità di Basile

Grant Basile è arrivato in punta di piedi per dare un giocatore in più a coach Brienza dopo l’infortunio di Varnado e, mai come in questo caso, si è fatto trovare subito pronto. "E’stato tutto molto veloce – dice Basile – visto che dopo poche ore dal mio arrivo c’era già la prima partita di campionato da affrontare. Per questo, devo ringraziare gli altri ragazzi del team e lo staff che hanno fatto un lavoro super per farmi integrare il prima possibile e, allo stesso tempo, sono contento di essere al fianco di giocatori molto bravi". Pistoia è di fatto la squadra con cui Basile ha esordito in Italia e per lui si è trattato di un sogno che si è avverato. "Viste le origini della mia famiglia – afferma – arrivare in Italia è stata una gioia indescrivibile: avevo ancora un anno di college ma appena ho avuto il passaporto ho lasciato perdere e sono venuto a giocare qua". La ciliegina sulla torta sarebbe riuscire a conquistare i primi i due punti con la maglia di Pistoia e Basile è sicuro che possa accadere presto.

"Sicuramente la sconfitta di Varese brucia ancora per come è arrivata – aggiunge Basile – così come con Trento ed a Scafati abbiamo fatto la nostra partita: è successo che nell’ultimo quarto di queste partite abbiamo fatto più fatica a trovare la via del canestro e siamo stati superati. Sono dell’idea che manchi davvero poco per avere una maggior fiducia in noi che ci consentirà di agguantare il primo successo della stagione, oltre ovviamente a fare qualche canestro in più". A fine ottobre scadrà il suo contratto con l’Estra e chissà cosa si porterà dietro Basile da questa esperienza a Pistoia. "Questa esperienza rimarrà sempre nel mio cuore e nella mia testa perché è la prima squadra con la quale ho giocato in Europa – conclude Basile – ed ho imparato sicuramente molto di come si sta in campo di qua dall’Oceano da professionista. Con coach Brienza ci siamo trovati fin da subito, è una grande persona e un grande allenatore che mi ha fatto sentire a mio agio e mi ha fatto capire cosa si aspettava da me. Si interessa molto dei giocatori anche fuori dal campo". E chissà che non possa tornare ancora utile anche in campo, oltre che in settimana: Varnado, infatti, continua ad essere monitorato dopo il problema accusato con Brescia e sarà valutato soltanto poche ore prima della sfida contro Brindisi (che dopo l’esonero di Corbani, non ha ancora annunciato il nuovo tecnico).

Maurizio Innocenti