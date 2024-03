Giovanili: il punto sugli ultimi risultati. Juniores, Pescia e Quarrata ko

Dopo il brutto scivolone, subito contro la Don Bosco Fossone, gli Juniores del Casalguidi conquistano tre punti importanti, battendo per 4-1 la Folgor Marlia. Bene pure il Valdinievole Montecatini, che vince per 2-0 il derby contro la Larcianese. Il Capostrada Belvedere supera per 1-0 la Don Bosco Fossone, mentre Pescia ed Olimpia Quarrata perdono contro Lido Di Camaiore (3-2) e Camaiore (4-3). Nel prossimo fine settimana verranno giocati questi incontri: Folgor Marlia-Capostrada Belvedere, Forte dei Marmi-Valdinievole Montecatini, Lampo Meridien-Lido Camaiore, Larcianese-Casalguidi, Pescia-Camaiore, Quarrata Olimpia-Capezzano Pianore.

Gli Allievi della Pistoiese regolano la Lunigiana Pontremolese con un tennistico 6-0, e lasciano ancora dietro di sé l’Academy Porcari, distante 8 lunghezze. I Giovani Via Nova hanno la meglio sulla Maliseti Seano, sconfitta per 4-2, mentre il Capostrada Belvedere batte la Rinascita Doccia per 4-3. Male il MontecatiniMurialdo, superato per 3-0 dal Lido di Camaiore. Margine Coperta-Pietrasanta e CSL Prato-Olimpia Quarrata finiscono 2-2 e 1-1. Gli Allievi B di Merito della Margine pareggiano per 0-0 contro l’Armando Picchi. Questo weekend andranno in scena i seguenti match: Atletica Castello-Margine Coperta, Giovani Via Nova-Pistoiese, Maliseti Seano-Capostrada, MontecatiniMurialdo-Fortis Juventus, Olimpia Quarrata-Rinascita Doccia, Margine Coperta-S. M. Cattolica (B di Merito).

Altra giornata poco felice per le squadre dei Giovanissimi, impegnate nel girone C. Perdono tutte, col Pistoia Nord superato per 2-1 dall’Atletico Lucca, e con Giovani Via Nova, Margine Coperta e Pistoiese che vengono battute da Lunigiana Pontremolese (2-0), Forte dei Marmi (5-1) ed Academy Porcari (2-1). Il prossimo turno ci regala queste gare: Capostrada Belvedere-Olimpia Quarrata, Margine Coperta-Pistoia Nord, Pistoiese-Lunigiana Pontremolese.

Simone Lo Iacono