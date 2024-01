Giovanili. Grande successo per il ’torneo di Capodanno’. La spuntano i padroni di casa della Gema U19

In occasione delle festività natalizie la Gema Pallacanestro Montecatini il regalo se l’è fatto da sola, organizzando (e vincendo) la prima edizione del "Torneo di Capodanno", competizione dedicata alla categoria under 19 e curata dal settore giovanile rossoblù. Al quadrangolare amichevole disputatosi al PalaTerme e al Palavinci hanno partecipato anche le squadre giovanili di Vela Basket, Folgore Fucecchio e Cestistica Pescia. Nella prima semifinale i giovani rossoblù guidati da Marcello Billeri hanno sconfitto la Folgore Fucecchio con il punteggio di 74-65, con quasi 40 punti griffati dalla coppia Benedetti-Benvenuti, mentre nella seconda partita i viareggini del Vela Basket hanno agilmente staccato il pass per la finalissima battendo nettamente la Cestistica Pescia 89-63. Dopo una scoppiettante "finalina" per il terzo posto in cui proprio i rossoverdi pesciatini hanno ceduto 74-68 alla Folgore, nell’ultimo atto del torneo giocatosi al PalaTerme Gema si è imposta anche sul Vela Basket: 83-75 lo score finale, con Davide Benvenuti, eletto al termine dei 40’ miglior realizzatore della manifestazione, ancora sugli scudi. Ai viareggini non è bastato un Leonardo Simonelli in grande spolvero per aggiudicarsi il successo finale, ma il capitano del Vela Basket si è comunque rifatto portandosi a casa il premio come MVP del torneo. Al termine della finale Alessandro Lulli, presidente di Gema Pallacanestro Montecatini, ha premiato tutte le squadre partecipanti.

Filippo Palazzoni