Giornata intensa per le pistoiesi Tempio Chiazzano festeggia mentre Candeglia inciampa

La copertina è per la feste dell’Intercomunale Monsummano, che può festeggiare il salto in Promozione. Ma la ventottesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria si è in generale rivelata positiva, per le compagini pistoiesi. Sempre nel girone B di Prima Categoria, il Tempio Chiazzano ha espugnato il campo del Selvatelle: le doppiette di Sapio e Pagnini e l’acuto di Zoppi hanno certificato il 5-2 finale. Giornata-no per il Candeglia (che non ha tuttavia più nulla da chiedere al campionato) superato 2-1 in casa dal Marginone. In zona playout, Spedalino Le Querci – Pescia si è chiusa sull’1-1 mentre la Virtus Montale si è arresa contro lo Staffoli (0-1). Nell’anticipo del giovedì, Arcoraci e Tardella avevano invece griffato il 2-1 interno del Giovani Via Nova sul Forcoli. Nel girone F di Seconda Categoria, si lotta ormai solo per i playoff, visto che il CSL Prato Social Club ha ottenuto matematicamente la promozione in netto anticipo. Ma il Pistoia Nord ha comunque consolidato la seconda piazza, alla luce dell’1-0 ottenuto contro il Prato Nord (con rete di Colosimo). San Niccolò ed Atletico Casini Spedalino non hanno però intenzione di mollare la presa: i ragazzi di Giusti restano terzi dopo il 2-0 sul Cintolese, mentre quelli di Marchiseppe rafforzano il quarto posto dopo il 2-1 esterno sull’Olimpia Quarrata.

Mezzo passo falso per il Montalbano Cecina, che ha pareggiato a reti bianche sul terreno del gioco del fanalino di coda Vinci. Un gol di Ferrari non ha consentito alla Montagna Pistoiese di superare il Chiesanuova (considerando l’1-1 finale). Ma visto che il Montale Pol.90 Antares non è andato oltre lo 0-0 nella tana della Galcianese, la banda Iori è quasi certa della salvezza diretta. Chiusura con il Chiesina Uzzanese, al quale non sono bastate le marcature di Tondi e Domini per sconfiggere La Querce (2-2). I pochi giorni di pausa previsti per le festività pasquali serviranno per ricaricare le batterie, ma mancano ancora centottanta minuti per chiudere la "regular season". E le concorrenti dovranno continuare a dare il 110%, a partire dal penultimo turno che si giocherà nel prossimo fine settimana.

G.F.