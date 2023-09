Gioia doppia per i tre punti in extremis: "Ma ci serve tempo per migliorare"

Segnare nei minuti di recupero la rete della vittoria espugnando il difficile campo di Settimello è per i dirigenti della Lampo Meridien motivo di grande soddisfazione ed entusiasmo. Il gol è stato segnato da Benedetti su assist di Aquilani, quando ormai sembrava che la gara finisse sul punteggio di parità. Sarebbe stato un risultato ingiusto ed amaro, visto le tante occasioni da rete create ed il rigore fallito da Benedetti. La conclusione della punta di mister Montagnolo è stata respinta da portiere. "Sono molto soddisfatto della vittoria ottenuta in recupero, contro una formazione, il Settimello, forte e su un campo difficile – afferma il presidente della Lampo Meridien, Elio Rinaldi –. Un successo sofferto, ma direi meritato. Nel primo tempo la squadra ha giocato meglio, creando almeno cinque occasioni da rete, fallite per poco. Ad inizio ripresa abbiamo sofferto il gioco degli avversari, ma poi nella parte finale abbiamo nuovamente controllato la gara, guadagnando un rigore e segnando la rete della vittoria. Una vittoria che dà morale ed entusiasmo a tutto l’ambiente. Siamo una formazione cambiata rispetto alla passata stagione – conclude – servirà del tempo per la nostra versione migliore".

M.M.