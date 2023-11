Gema. Prestazione perfetta. Sbancata Piombino

PIOMBINO

PALL. MONTECATINI

SOLBAT PIOMBINO Cappelletti 5, Piccone 27, Turel 19, Okiljevic 5, Berra 14, Almansi 13, Longo 5, D’antonio, Azzaro ne, Biagetti ne, Venucci ne, Ricci ne. All. Cagnazzo.

GEMA MONTECATINI Savoldelli 20, Mastrangelo 5, Passoni 19, Korsunov 2, Di Pizzo 16, Pirani 14, Corgnati 7, Dell’anna 13, Mazzantini ne, Benedetti ne, Soare ne. All. Del Re.

ARBITRI Biondi-Spinello. PARZIALI 20-26, 34-47, 53-68.

Sullo stesso parquet sul quale i cugini Herons avevano perso in maniera abbastanza netta, la Gema Montecatini gioca la miglior pallacanestro della stagione, segnando quasi cento punti e dominando la Solbat Piombino a domicilio. Al contrario di tante false partenze, stavolta l’avvio della Gema è praticamente perfetto: due triple di Savoldelli e due appoggi di Di Pizzo ma soprattutto una difesa asfissiante sui tirrenici che frutta un 10-0 di parziale nei primi 2’. Piombino si sveglia dal torpore ma l’accoppiata Corgnati-Dell’anna produce 12 punti e tiene avanti gli ospiti alla prima sirena (20-26). Non è finita, perché Gema riparte con un altro mini-break di 4-0 che la fa volare sul +10. La terza bomba di Dell’anna tiene a distanza di sicurezza i "leoni" sul tentativo di rientro della Solbat, Passoni scava un ulteriore solco dalla lunetta e Il duello fra pivot Berra-Di Pizzo non cambia le carte in tavola: 34-47 all’intervallo.

Il gioco a due Korsunov-Di Pizzo in avvio di terzo quarto annulla il jumper di Piccone e tiene i rossoblù a +13. Savoldelli va per la tripla del 41-57 e conclude il lavoro con il gioco da tre punti del +19. Quando Gema toca il 68-48 sembra calare il sipario, ma trascinata da un Piccone sempre sul pezzo Piombino piazza un maxi-parziale di 15-4 a cavallo fra terzo e quarto periodo e rientra sotto la doppia cifra di scarto (63-72). Nel finale la Gema si complica la vita da sola e permette a Turel di firmare il -6 a 1:21’ dalla fine, ma la meritata vittoria arriva comunque.

Filippo Palazzoni