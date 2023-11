"Gema Montecatini-Bakery Piacenza: l'incontro degli ex"

Si scrive Gema Montecatini-Bakery Piacenza, si legge la partita degli ex. Oggi alle 18 i leoni termali tornano di scena al PalaTerme per la nona giornata del campionato di Serie B Nazionale e lo fanno contro la squadra da cui hanno fatto ingente spesa in estate, prelevando oltre a coach Del Re anche due giocatori come Passoni e Korsunov, senza dimenticare Simone Angelucci, momentaneamente fuori per infortunio. Per sostituirli la Bakery non ha badato a spese prelevando dalla A2 due esterni importanti come Criconia e Soviero, andando a riempire lo slot di comunitario con Besedic, lungo sloveno dalla mano educatissima nonostante la grande stazza, e affidandosi in regia al play italo-argentino Maglietti. Chi conosce bene i piacentini come Del Re sa che non è una formazione da poter prendere sottogamba: "Vogliamo fare una bella figura davanti ai nostri tifosi e per diversi di noi c’è anche l’orgoglio di fare bene contro la squadra che è stata la nostra fino a pochi mesi fa - racconta il condottiero rossoblù - Sarà fondamentale per noi non fare un passo indietro rispetto alla vittoria di Caserta, a livello di approccio alla partita e di determinazione perché sappiamo quanto la Bakery sia una squadra scomoda. Anche se vengono da tre sconfitte a fila spesso fanno uno contro uno a tutto campo mettendo in difficoltà gli avversari. Non a caso la squadra di Salvemini ha già vinto fuori a Cassino e Avellino"

La prima settimana completa di lavoro da venti giorni a questa parte non è esattamente filata liscia per Gema: "Ci portiamo dietro gli acciacchi di Mazzantini e Savoldelli - rivela Del Re -. Piano piano stanno recuperando e saranno della partita, ma per affrontare una squadra come la Bakery che gioca con grande ritmo sarebbe stato meglio essere tutti in ottime condizioni". Nell’intervallo della partita di questo pomeriggio andrà in scena anche la presentazione delle squadre del settore giovanile e del nuovo corso di Gema Giovani, oltre al settore minibasket curato in collaborazione con Augies Montecatini.

Filippo Palazzoni