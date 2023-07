Gabbrielleschi è volata in Giappone Mondiale con vista sull’Olimpiade

Con il cuore tra Fukuoka e Livorno. Inizia il periodo caldissimo – e non solo meteorologicamente parlando – della Nuotatori Pistoiesi. Da ormai cinque giorni in Giappone con l’Italfondo, Giulia Gabbrielleschi e il suo allenatore Massimiliano Lombardi attendono il debutto ai Campionati mondiali di nuoto in acque libere, in programma a Fukuoka da sabato 15 a giovedì 20 luglio al Seaside Momochi Beach Park. Con Gabbrielleschi (Fiamme Oro Nuotatori Pistoiesi), tra le donne troveremo Barbara Pozzobon (Fiamme Oro Hydros), Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro CC Napoli) e Rachele Bruni (Fiamme Oro Aurelia Nuoto). Esordio iridato fissato sabato 15 luglio con la 10 chilometri femminile: in acqua Gabbrielleschi e Taddeucci, inizio gara alle 8 locali (diretta dall’una di notte italiana su Raidue e Sky Sport Summer). Le prime tre atlete classificate si qualificheranno alle Olimpiadi di Parigi 2024. Giovedì 20 luglio la 6 km a squadre (4x1,5 km) allo stesso orario, ma ancora non è dato sapere le scelte del coordinatore tecnico azzurro Stefano Rubaudo. Se per Gabbrielleschi è tempo di "qui si fanno le Olimpiadi o si muore", parafrasando una celebre frase, per la restante Nuotatori Pistoiesi è periodo di Campionati regionale di categoria in vasca lunga.

Da venerdì 14 a domenica 16 luglio, a Livorno, sotto alle categorie ragazzi e senior con i seguenti qualificati, in ordine alfabetico: Vittoria Barni, Caterina Fontani, Giorgia Mencarelli, Margherita Tempestini, Tommaso Auriemma, Jacopo Bracali, Emilio Carbobbi, Cosimo Civinini, Lorenzo Di Nuzzo, Mattia Duccini, Federico Marchi, Sebastiano Piras, Gabriele Ruggeri e Paolo Tazioli, accompagnati dall’assistent-coach Alice Ieri. Da mercoledì 19 a venerdì 21 luglio, spazio alle categorie junior e cadetti con Silvia Campanella, Carlotta Desideri, Giada Gheri, Ginevra Magrini, Irene Settesoldi, Kevin Bellia, Niccolò Bracali, Alberto Carobbi, Lorenzo Frizzoni, Dario Gelli, Simone Gianassi, Elia Leggieri e Tommaso Petruzzi, sempre guidati da Alice Ieri. Ultimi giorni di febbrili allenamenti, per rifinire la condizione, sia per Gabbrielleschi (che logicamente salterà i Regionali) sia per tutti gli altri.

Gabbrielleschi dovrà superarsi: sinora, ai Mondiali, ha raccolto la medaglia di bronzo nella staffetta 4x1,25 km mixed a Budapest 2017; l’argento nella staffetta 4x1,25 km mixed a Gwangiu 2019; il bronzo nella 5 km individuale e il bronzo nella staffetta 4x1.5 km a Budapest 2022. Invita a volare bassi – com’è nel suo stile – il tecnico Lombardi, rammentando come l’attuale stagione non sia stata tutta rose e fiori per Giulia, imbattutasi in più di una problematica. Ma è certo, come sottolinea anche il presidente della "Pistoiesi" Giancarlo Lotti, che "il momento di spiccare il volo è adesso. Siamo tutti con la nostra campionessa. Il cuore è tra Fukuoka e Livorno". Due luoghi che potrebbero restarci per sempre dentro.

Gianluca Barni