Futsal - serie a2. Nuova Comauto, finalmente la prima vittoria. Altovicentino battuto dopo 17 sconfitte di fila

Dopo diciassette sconfitte di fila, è finalmente arrivata la prima vittoria in un vero e proprio scontro-salvezza anticipato. Ed è dal successo ottenuto ieri in trasferta contro l’Altovicentino Futsal che la Nuova Comauto Pistoia può e deve ripartire, per sperare ancora di potersi salvare. Un match andato in scena in Veneto, valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A2 Elite 2023/24. Il 7-3 finale a favore degli uomini di coach Emiliano Biagini ha premiato la prestazione: Joseca, Pele e Galindo in gol nel primo tempo, ancora Joseca e Galindo hanno segnato altre due reti a testa nella ripresa, consolidando il risultato. Ma adesso che il ghiaccio è stato finalmente rotto e i primi tre punti sono stati messi in saccoccia, arriva la parte più difficile: serve continuità, per non vanificare lo sforzo.