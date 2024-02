Futsal serie a2. Nuova Comauto beffata a Padova

Una grande prestazione contro la prima della classe, che non è tuttavia bastata per tornare a casa con l’intera posta in palio. Ma è dalla sconfitta di misura contro il Petrarca che la Nuova Comauto Pistoia deve ripartire, se vuole ancora sognare una salvezza che si fa via via sempre più complicata. I veneti padroni di casa si sono imposti alla fine per 5-4, nel match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A2 Elite 2023/24 di futsal andato in archivio pochi giorni fa. Ma gli uomini di Emiliano Biagini hanno venduto cara la pelle e nella prima fase dell’incontro avevano persino accarezzato l’idea di vincere. Le reti di capitan Galindo (doppietta) Joseca e Vasile non si sono tuttavia rilevate sufficienti per vincere. Il sodalizio arancione resta in ultima posizione nel girone A, ma non c’è tempo per recriminare a ben vedere: il prossimo fine settimana a Pistoia arriverà il Lecco C5.