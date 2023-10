Finalmente tre punti pesanti al Mariotti. Il Montecatini fa centro. Ba spezza l’incantesimo

V. Montecatini

1

River Pieve

0

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Fanti, Lucchesi (29’ st Fedi), Veraldi, Coselli, Torracchi, Bibaj Gerti, Volpi, Ba, Bibaj Gersi (20’ st Marseglia), Bacci (35’ st Giulianelli). A disp.: Cortopassi, Baldi, Alessiani, Salliu, Rugiati, Rosati. All.: Tocchini.

RIVER PIEVE: Biggeri, Ramacciotti (1’ st Di Giulio), Filippi, Penco (4’ st Babboni), Leshi, Rossi (34’ st Bosi), Fruzzetti (13’ st Bachini), Cecchini, Canessa, El Hadoui, Magera (34’ st Dinucci). A disp.: Tozzini, Rocco, Byaze, Lunardi. All.: Pacifico.

Arbitro: Asaro di Empoli.

Marcatore: 41’ Ba.

Note: espulso al 37’ Tocchini per proteste. Al 30’ st Biggeri para un rigore a Bacci. Ammoniti: Bacci, Veraldi, Fedi, Leshi, Cecchini, Bosi, Di Giulio.

Il Valdinievole Montecatini finalmente festeggia il primo successo in casa dei questa stagione, battendo per 1-0 il River Pieve. Spezzato l’incantesimo Mariotti.

La sfrontatezza iniziale degli ospiti mette un po’ in soggezione il Montecatini, che si chiude guardingo dietro, per poi sfruttare in contro-piede gli eventuali spazi lasciati aperti dai ragazzi guidati da Pacifico. La squadra di Tocchini esce dal torpore iniziale verso il 19’ di gioco, quando dalla sinistra parte un cross teso per Ba, che di testa centra la base del palo, sulla ribattuta Torracchi spedisce clamorosamente fuori. Prima dell’intervallo nel giro di due minuti Tocchini riceve due gialli e al 37’ viene espulso. Al 41’ invece c’è il gol dei biancocelesti, con Ba bravissimo a risolvere una mischia nata a due passi dalla porta difesa da Biggeri sul corner battuto da Gersi Bibaj. Nella ripresa gli ospiti provano a rientrare in gara, mandando in campo Di Giulio, Babboni e Bachini. Il Montecatini a un quarto d’ora dalla fine ha l’occasione del raddoppi: Bacci si procura un rigore e lo cacia, ma Biggeri para. Nei minuti successivi e finali del match si assiste all’arrembaggio del River, ma il Montecatini resiste e conquista tre punti importantissimi. Simone Lo Iacono