Festa grande in casa Lella: il salto di categoria è realtà, conquistata la serie D

Il Lella ce l’ha fatta: dopo Lucca Sky Walkers, è la seconda formazione del Girone C di Promozione a compiere il salto di categoria. Mancava solo una vittoria e la squadra pistoiese l’ha ottenuta lunedì sera, espugnando il parquet della Freccia Azzurra Firenze con il punteggio di 55-60 e dopo un tempo supplementare. I biancoblu hanno messo il punto esclamativo su quella che è stata una cavalcata straordinaria. Lo testimoniano i numeri: la compagine guidata in panchina da Alessandro Piperno vanta infatti un record di 20 successi e una solo sconfitta a una giornata dalla conclusione della regular season del campionato (che sarà seguita poi dalla fase ad orologio). In testa dall’inizio del torneo, Spampani e compagni non si sono mai voltati indietro, centrando l’obiettivo che si erano prefissati in estate, ossia il ritorno in Serie D a distanza di tre anni dall’ultima partecipazione. Era la stagione 201920, quella interrotta poi a causa del Covid-19. La società del presidente Alessio Calistri decise di non ripartire nel 202021, ricominciando lo scorso anno in Promozione. Dopo aver subito sfiorato il traguardo, al secondo tentativo la missione è stata portata a compimento. Questo il roster del Lella: Simone Zerini, Filippo Mancini, Lorenzo Berti, Filippo Vitale, Andrea Vettori, Davide Ziliani, Federico Salute, Lorenzo Salute, Andrea Parchi, Alessandro Manfra, Alessandro Spampani, Leonardo Di Teodoro, Leonardo Chiti, Andrea Gaiffi e Tommaso Biacchessi.

Francesco Bocchini