Febbre da PalaCarrara: verso il tutto esaurito

Sale l’attesa per l’inizio della serie finale dei play off e nonostante gli spostamenti delle date d’inizio delle partite e la quasi concomitanza per quanto riguarda gara 1 con la finale di Champions League dell’Inter, il popolo biancorosso sta rispondendo alla grande. La biglietteria del PalaCarrara è stata presa letteralmente d’assalto: un plauso va senza alcun dubbio alle ragazze che lavorano alla biglietteria che sono riuscite a gestire alla grande una situazione piuttosto complessa visto la lunghissima fila, va ricordato che anche la biglietteria deve collegarsi al sito Etes per stampare i biglietti e le richieste erano tantissime. Ad oggi la curva Pistoia è esaurita sia per gara 1 che per gara 2, restano disponibilità negli altri settori. Complessivamente a ieri erano oltre i 2500 i tagliandi staccati per gara 1 e oltre 2000 per gara 2. La prevendita prosegue anche oggi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 all’inizio della partita (ore 19) e riaprirà al termine della stessa dalle 21 fino alle 22.30.

La società ha comunicato anche gli orari per acquistare soltanto i tagliandi in vista di gara-2: domenica 11 giugno 10.30-12.30;lunedì 12 giugno 11-13.30 e dalle 17.30 all’inizio del match. I biglietti sono acquistabili anche presso il bar Corallo nonché sul sito su www.etes.it . Questo il programma completo della serie playoff tra Pistoia e Torino: gara 1 sabato 10 giugno alle 19 e gara 2 lunedì 12 alle 20.45, al PalaCarrara; gara 3 giovedì 15 alle 20.30 ed eventuale gara 4 sabato 17 alle 20.30, a Torino; eventuale gara 5 martedì 20 alle 20.30 al Palacarrara. Quanto ai prezzi, la società intende ringraziare tutti i tifosi che hanno seguito la squadra a Casale e durante tutto l’anno, per questo ha deciso di lasciare invariati anche per la serie finale i prezzi di curva Pistoia e curva Firenze (10 euro, ridotto U20O65 8 euro). Gli altri settori: gradinata non numerata 1810 euro, gradinata numerata 2515 euro, tribuna laterale non numerata 2013 euro, tribuna laterale numerata 3020 euro, tribuna centrale 40 euro.

M.I.