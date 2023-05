Fabo, un dolce volo ai play-off per la serie A

Riso scotti pavia

65

fabo herons

79

RISO SCOTTI PAVIA: Oboe 8, Abega 19, Potì 23, Coviello 4, Cocco 2, Bedini 6, Giampieri 3, Trovarelli ne, Gallizzi ne, Lebediev ne. All. Mazzetti.

FABO HERONS: Giancarli 9, Carpanzano 3, Chiera 14, Natali 16, Arrigoni 8, Dell’Uomo 5, Lorenzetti 11, Bechi 9, Giannini 2, Nnabuife 2, Torrigiani, Lorenzi ne. All. Barsotti.

Arbitri: Biondi e Alessi.

Parziali: 12-20, 34-39, 49-62.

PAVIA – "Succederà! Che torneremo in A!" cantano gli oltre 350 tifosi rossoblù assiepati sulle tribune del PalaRavizza. A lottare per la Serie A2 la Fabo Herons Montecatini ci sarà davvero, in virtù del 65-79 rifilato alla Riso Scotti Pavia utile per blindare il quarto posto. Pronti-via e gli "aironi" fanno capire l’antifona ad un’incerottata Pavia: due bombe nei primi tre possessi e 8-2 di parziale in avvio di gara. Pavia risponde con un parziale di 7-0 e mette la freccia. Dalla panchina Lorenzetti e Bechi griffano 6 punti che rimettono un possesso pieno di distanza fra termali e pavesi. L’asse orobico-livornese funziona a meraviglia ed assicura altri 4 punti per il 12-20 con cui si conclude il primo quarto, score addirittura striminzito visti i 15 rimbalzi catturati dalla banda-Barsotti nei 10’ iniziali. Pavia a zona due-tre ad inizio secondo periodo, punita dai centri di Nnabuife e del solito Bechi. Dall’altra parte è Abega contro tutti: l’esterno camerunense scrive 11 già al 15’ e avvicina la Riso Scotti, ma le bombe di Chiera e Giancarli danno il là ad parziale di 8-0 da parte degli Herons che fa esplodere il settore rossoblù del PalaRavizza. Lorenzetti continua ad essere un fattore, ma Pavia non molla e grazie a Potì timbra un mini-break di 5-0 e all’intervallo lungo è di nuovo a -5 (34-39). Potì si conferma on-fire anche nel terzo quarto, un po’ meno la Fabo che sporca le sue percentuali al tiro, ma grazie agli extrapossessi gli ospiti piazzano la sgasata e si riprendono la doppia cifra di vantaggio. I "lupi" restano a galla ma non riescono ad impensierire più di tanto Montecatini, che sembra averne di più e nell’ultima frazione si permette di gestire la situazione. E chi meglio del primo capitano della storia degli Herons per far partire la festa rossoblù? Giancarli infila la tripla del +16 e chiude ogni discorso a 4’ dal gong.

Filippo Palazzoni