Estra, salvezza all’orizzonte. Quanto pesa il blitz a Cremona

Vanoli Cremona

67

Estra Pistoia

74

VANOLI CREMONA: Adrian 11, Zegarowski 6, Pecchia 8, Denegri 14, Lacey 6, Piccoli, McCullough 10, Golden 4, Zanotti 4, Eboua 4. All. Cavina.

ESTRA PISTOIA: Willis 10, Della Rosa 1, Moore 22, Saccaggi, Del Chiaro 2, Varnado 19, Wheatle 8, Hawkins, Ogbeide 12, Metsla ne. All. Brienza.

Arbitri: Borgioni, Percivalle, Bartolomeo.

Parziali: 17-18; 28-39; 47-56.

Note: tiri da due Cremona 20/28, Pistoia 18(39. Tiri da tre Cremona 3/30, Pistoia 7/15. Tiri liberi Cremona 18/20, Pistoia 17/27. Rimbalzi Cremona 28, Pistoia 43.

Forza, grinta e determinazione. Con queste armi l’Estra ha sbancato il PalaRadi di Cremona, andandosi a prendere due punti che valgono oro quanto pesano. Una vittoria che porta Pistoia sul 2-0 negli scontri diretti con Cremona e, con le sconfitte di Brindisi e Pesaro, con più di un passo dentro la permanenza in Serie A. La matematica ancora non c’è ma a questo punto del campionato e, soprattutto vedendo la classifica, diciamo che una timida occhiata a qualcosa di più della salvezza i biancorossi possono iniziare a darla. Qualcosa di più che chiama la parola playoff, una destinazione che, per come sta giocando adesso la squadra di Brienza, soprattutto in difesa, meriterebbe ampiamente.

La cronaca. L’inizio del match è incollato poi le due squadre si scrollano di dosso la polvere e la partita prende un ritmo diverso. L’Estra deve fare i conti con i falli, Moore e Hawkins già due nei primi minuti ma nonostante tutto a metà del periodo riesce a mettere avanti la testa (4-11). E quando tutto sembra andare nel verso giusto l’attacco biancorosso si pianta di fronte alla difesa di Cremona che alza l’intensità e con un parziale di 13-7 riesce a chiudere il quarto sotto di 1 punto. L’Estra non ci sta e nel giro di un ameno con Varnado e Moore che martellano la retina da tre punti scavano un solco di 14 punti (19-33). Pistoia gira a mille sia in attacco che in difesa mentre Cremona non trova idee e soluzioni ed esce dalla partita. Cavina prova a fermare la furia biancorossa aggrappandosi ai time out ma la tattica non dà i frutti sperati.

Cremona dopo l’intervallo sembra aver ritrovato una certa vivacità e soprattutto un certo feeling con il canestro quello che non ha mai smarrito Pistoia e che continua ad avere anche nel terzo quarto. L’Estra è padrona del match comanda a piacimento il gioco mandando il tilt Cremona che vede sfumare ogni tentativo di ritornare dentro la partita. Si va all’ultimo quarto con i biancorossi sopra di 9 punti e tocca Moore aprire le danze con una tripla che chiarisce, se mai ce ne fosse stato bisogno, che questa partita è di Pistoia. Cremona ha il merito di non mollare e di continuare a provarci e nel finale fa venire qualche brivido all’Estra, mai quanto l’interruzione per problemi al cronometro che fa sospendere la partita per oltre dieci minuti ghiacciando i muscoli dei biancorossi. Ma è solo un momento che dura quanto un battito di ali di farfalla.

Maurizio Innocenti