Estra Pistoia Brienza: "Risposte positive"

Il primo pensiero di coach Nicola Brienza, dopo la prima uscita stagionale dell’Estra Pistoia, è per Matteo Bertolazzi e non poteva essere altrimenti in occasione del trofeo a lui dedicato, vinto proprio dai biancorossi. "Bertolazzi ha lasciato un ricordo importante – dice Brienza – non per nulla al PalaCarrara c’è uno stendardo dedicato a lui e quando accadono certe cose vuol dire aver lasciato qualcosa di importante non solo a livello tecnico ma umano. Contento del pubblico che è venuto e del contributo che è stato dato, dispiaciuto perché se fossimo stati al PalaCarrara il ricavato sarebbe stato più importante".

Nonostante avesse solo una settimana di allenamenti sulle gambe, l’Estra Pistoia ha fatto vedere cose interessanti. "C’è stata la giusta applicazione – afferma il tecnico – poi è chiaro che facciamo tanti errori e siamo ancora indietro, soprattutto quando in campo ci sono più di due persone nuove, però c’è stata voglia e abnegazione nell’applicare quei pochi concetti che abbiamo messo. I ragazzi hanno provato ad essere attenti, ad eseguirli per cui in questo momento della stagione va benissimo così. Sono contento che i giocatori abbiano conosciuto i nostri tifosi, ovviamente sanno quello che può essere il pubblico di Pistoia durante l’anno perché ne abbiamo parlato, questa è stata l’occasione per iniziare ad assaporarlo".

Come detto da coach Brienza, è stato un primo assaggio di gioco, di ciò che il pubblico sarà capace di dare e l’occasione per i giocatori di conoscersi. Alla fine, però, sono arrivate risposte positive da parte di tutti e questo è ciò che conta di più. I nuovi sono sembrati essere già in linea con le idee di Brienza e si è potuto vedere che certi ruoli e certe dinamiche sono già a buon punto. C’è da tenere conto che la squadra è appena all’inizio con tutto ciò che ne consegue, ma alcune linee sembrano essere piuttosto chiare.

"L’importante in queste partite – prosegue Brienza – è avere un approccio positivo e cercare di essere costruttivi per la crescita della squadra. Da questo punto di vista, tutti hanno fatto una settimana ottima di lavoro e la partita è stato il giusto risultato. Ci sono stati spunti importanti, sappiamo di avere giocatori che hanno buone qualità e sono contento che si trovino nelle migliori condizioni per esprimerle".

Per quanto riguarda il programma degli allenamenti, oggi la squadra continuerà ad allenarsi al PalaMelo di Quarrata con il consueto orario e sempre a porte aperte dalle 16.30 alle 19. Il ritorno al PalaCarrara è previsto per mercoledì, lavori permettendo, ma manca l’ufficialità.

Maurizio Innocenti