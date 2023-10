Estra, operazione riscatto. Al PalaCarrara ecco Trento

A tre anni di distanza dall’ultima volta il PalaCarrara è pronto a fare da cornice al ritorno di Pistoia nella massima serie. Gli abbonamenti hanno toccato quota 1973, la prevendita la botteghino sta andando benissimo (sarà possibile acquistare i biglietti anche oggi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 fino all’inizio della partita) e oggi contro Trento (ore 17) si prevede un palazzetto pieno e pronto a dare il proprio sostegno. "Sarà una partita difficile - dice Nicola Brienza - dovremo farci trovare pronti sapendo che comunque sarà una sfida difficile: dalla nostra, però, avremo un muro bianco sugli spalti che ci spingerà, così come i ragazzi della Baraonda Biancorossa e tutti insieme saranno il nostro sesto uomo in campo".

Il pubblico dovrà fare la sua parte, su questo non ci sono dubbi, così come ha sempre fatto perché abbiamo visto mercoledì scorso a Masnago, nella gara d’esordio contro Varese, quanto sia stato importante la spinta del pubblico che ha aiutato la squadra nella rimonta. Una partita che per l’Estra Pistoia ha rappresentato una beffa, una sconfitta dura da digerire, ma a quanto pare i biancorossi sono riusciti a voltare pagina. "Abbiamo la regola delle 24 ore - prosegue Brienza - per cui fino a giovedì abbiamo pensato e ripensato alla gara contro Varese, poi il nostro focus è stato sulla partita contro Trento. Giochiamo dopo tre giorni e quindi il post-Varese è stato superato. Ci siamo portati via tante cose buone, resta un po’ di rammarico per il risultato finale e la consapevolezza che si stanno iniziando a vedere delle cose interessanti, al netto delle problematiche avute fino a questo momento e che sono ben note".

Tante buone indicazioni che potranno tornare utili nella sfida di oggi a partire dall’atteggiamento con cui Pistoia ha affrontato Varese, al gioco espresso soprattutto in difesa, alla voglia di lottare fino alla fine anche perché di fronte ci sarà una squadra, Trento, che ha obiettivi importanti come dimostra il roster allestito dalla società. "Per quanto riguarda la prossima sfida, Trento è una squadra di EuroCup: ha un vissuto degli ultimi anni di buonissimo livello, è stato fatto un passo importante allungando il roster ed innalzandone la qualità per provare a raggiungere obiettivi importanti. Hanno firmato due nazionali, ex Milano, inserito americani interessanti come Baldwin e Hubb, Graziulis che ha fatto un Mondiale notevole, più l’anima Forray ed il bel prospetto Ellis che conosciamo bene anche noi. Da parte nostra, ci vorrà la stessa voglia vista a Varese, cercando di essere più attenti in alcune circostanze. Dico ancora che puntiamo sulla spinta di tutto il nostro popolo: di fronte a qualche momento di difficoltà ci può consentire di pareggiare il gap fra i due roster. Contro Varese non sapevamo cosa aspettarci perché per molti era il debutto assoluto nei professionisti o nella serie A adesso abbiamo un’altra novità per i tanti nuovi, ovvero giocare in casa che può essere uno stimolo e, allo stesso tempo, farti venire un po’ di braccino corto di fronte alla bolgia. Ci sarà anche questo aspetto da dover gestire, ma c’è la giusta cattiveria di riprenderci quello che ci lasciamo fatti scappare pochi giorni fa e quale occasione migliore di questa?".

Maurizio Innocenti