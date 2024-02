Estra, Ogbeide ci crede: "Ripartiamo con Tortona"

"Abbiamo bisogno di due vittorie per fare chiarezza su quello che può essere l’obiettivo della nostra stagione. Prima la salvezza, ma io voglio guardare ai playoff". Derek Ogbeide sa cosa vuole dagli ultimi mesi di questa sua prima esperienza in Serie A con la maglia dell’Estra Pistoia. Dopo la pausa che ha seguito le Final Eight di Coppa Italia, il lungo nato a Lagos in Nigeria vuole confermare il suo ruolo di emergente nella categoria, ma soprattuto vuole che Pistoia si metta al sicuro e possa puntare davvero a conquistare i playoff. Un sogno cullato un po’ da tutta la città dopo quanto fatto vedere nel girone di andata, ma che ora viene un po’ nascosto. Perché prima viene il mantenimento della categoria.

Ogbeide, quanto manca per raggiungere la quota salvezza?

"Non faccio calcoli, né previsioni. Dico che dobbiamo uscire dalle prossime 4-5 partite con un record positivo. Di questo parliamo negli spogliatoi".

E poi...

"E poi potremo guardare davvero con entrambi gli occhi ai playoff. Però ora rimango concentrato sulla prossima partita".

Domenica al PalaCarrara arriva Tortona che in classifica ha due punti in più di voi.

"Una sfida stimolante e molto importante. Sappiamo che in questa seconda parte della stagione il livello si è alzato, anche dal punto di vista fisico. Dobbiamo farci trovare pronti".

Arrivate da tre sconfitte consecutive in campionato, ma contro avversarie di alto livello come Brescia, Milano e Venezia.

"Tre avversarie contro cui avevamo poco da perdere, tre squadre contro cui i margini di errore erano minimi. Ora però abbiamo di fronte a noi delle sfide contro avversarie dirette. E vogliamo vincere. Sappiamo che dobbiamo fare di più rispetto alla prima parte della stagione dove abbiamo superato tutte le aspettative".

All’andata contro Tortona ci pensò Willis sulla sirena...

"Ricordo bene quella partita e quel tiro. Una serata fantastica. Con l’aiuto dei nostri fantastici tifosi, vogliamo ripetere quella partita. E tornare alla vittoria".

Dal punto di vista personale, la sua prima stagione in Serie A è stata finora molto positiva.

"Venivo dall’infortunio alla spalla e non sapevo realmente come sarei tornato. Sono contento di aver avuto un buon impatto. Il mio obiettivo è sempre quello di mettermi a disposizione del coach e di fare le cose che servono alla squadra. Mi ha aiutato molto trovarmi in una città come Pistoia, dove si respira la cultura del basket".

Ha un messagio per i tifosi in vista di domenica?

"Li sento davvero vicini, sempre. Anche in Coppa Italia. A tutti loro dico di starci vicino e di continuare a sostenerci. Domenica abbiamo una partita molto importante. Voglio vincere e festeggiare con loro".

Niccolò Casalsoli