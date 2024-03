Estra, anticipo chiave con Treviso: "Rendiamo leggendaria la stagione"

Nicola Brienza è decisamente meno scaramantico rispetto al suo capitano, il coach biancorosso non ha problemi a pronunciare la parola play off. "Non possiamo dire di essere matematicamente salvi ma dovremmo essere Tafazzi per buttare via tutto. Se dovessimo vincere oggi saremmo salvi matematicamente ma sinceramente abbiamo voglia di guardare avanti con ottimismo per provare a rendere matematico ciò che ancora non lo è per trasformare una stagione fantastica in una leggendaria". La sfida di questa sera contro Treviso (PalaCarrara ore 19) potrebbe essere utile a Pistoia proprio per continuare a guardare avanti, per consolidare la posizione di classifica e, se possibile, fare un passo in avanti. L’Estra potrà sfruttare il vantaggio di giocare in casa che non è poco anche se a ben guardare i biancorossi hanno un ruolino di marcia fuori casa decisamente superiore. "Siamo in questa posizione di classifica – prosegue Brienza – perché abbiamo fatto meglio fuori che in casa. Abbiamo un computo di 6 vittorie casalinghe e 6 esterne e solitamente le squadre che hanno come obiettivo la permanenza in serie A costruiscono la salvezza in casa con 2 o 3 vittorie esterne. Sotto questo punto di vista abbiamo riscritto la storia del club per quanto riguarda il computo dei successi esterni ma visto che giochiamo sempre in un palazzetto pieno e molto caloroso faremo di tutto per tornare ad aver un saldo positivo di vittorie casalinghe".

Un buon proposito che potrebbe partire già dalla partita di oggi contro Treviso che, come detto, rappresenta una gara importante per far cambiare l’obiettivo ai biancorossi. Certo, non sarà una partita facile perché Treviso è in piena rimonta e ha bisogno di punti per salvarsi e in questi casi ogni occasione è buona per provare a fare punti indipendentemente dall’avversario. "I numeri vanno letti e interpretati – afferma il tecnico biancorosso. Oggi Treviso ha conquistato 8 vittorie ed è in lotta per la salvezza ma se prendessimo la classifica dalla decima giornata i numeri parlano di 8 vittorie e 6 sconfitte che sono un ruolino di marcia non da squadra che lotta per salvarsi ma da play off. Treviso ha rivoltato la squadra e oggi è un gruppo dal grande potenziale, di livello e vine da un ottimo momento di forma".

In altre parole l’Estra deve fare grande attenzione per evitare di correre rischi inutili. "Noi ad inizio eravamo diciassettesimi per cui i valori hanno un peso e Treviso ha tutto per venire qui per fare una gara provando a vincere. Se caliamo un po’ di attenzione e d’intensità i valori iniziali vengono fuori per cui da parte nostra ci vuole massimo rispetto sapendo che non affrontiamo una squadra in crisi".

Maurizio Innocenti