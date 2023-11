ECCELLENZA. Troppa Geotermica per il Ponte

GEOTERMICA

2

PONTE BUGGIANESE

1

GEOTERMICA Bettarini; Landi, Romeo, Misseri, Cacciò, Spagnoli, Dussol (27’ st Puccini), Pashja (35’ st Mecacci), Pellegrini, Rispoli, Zoncu. A disp. Penco, Bani, Pruneti, Frimpong, Falca, Gadiaga. All. Niccolai.

PONTE BUGGIANESE Rizzato (29’ pt Belli); Palmese (27’ st Ceccarelli), Martinelli, Zocco (39’ st Birindelli), Romiti, Chelini, Giannini, Gianotti, Granucci (33’ pt Zani), Nardi, Seghi (35’ st Gargani). A disp. Chiti, Ferrari, Sabia, Passaretta. All: Gutili.

ARBITRO Ferrara di Piombino. MARCATORI 18’ pt Landi (aut) al 18’, Spagnoli al 26’, Romeo al 33’ pt.

Il Ponte Buggianese subisce un’altra sconfitta, dopo la gara persa in casa contro la Fratres Perignano. La formazione allenata da mister Gutili viene infatti battuta dalla Geotermica per 2-1, nell’incontro giocato al "Florentia" di Larderello. Orfana degli infortunati Sali e Pievani e dello squalificato Belluomini, la formazione biancorossa va in campo ugualmente col 3-5-2. L’avvio è promettente e positivo per il Ponte Buggianese, che passa in vantaggio al 18’ grazie ad una sfortunata autorete di Landi. Nel cuore del primo tempo, però, alcune circostanze decidono il match. Gutili infatti deve fare a meno di Rizzato e Granucci, infortunati: entrano Belli e Zani. Al 26’ ed al 33’ arrivano poi le due reti della Geotermica, che ribaltano completamente il match. Nella ripresa il Ponte prova ad attaccare per rimettere le cose a posto. La Geotermica però non concede nulla e alla fine conquista la vittoria.

Simone Lo Iacono