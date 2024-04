Eccellenza: Ponte Buggianese in Garfagnana col River Pieve. Il Montecatini riceve lo Zenith Prato

Ventottesima giornata al via domani (ore 15) per il girone A di Eccellenza. Manca davvero una manciata di punti al Ponte Buggianese per conquistare la salvezza matematica, un traguardo che sarebbe davvero meriato per quanto visto durante tutto il campionato. I biancorossi proveranno ad ottenerla in casa del River Pieve, che attualmente è quinto in classifica ed in piena lotta per andare ai playoff. "Quella conquistata contro la Geotermica è stata una vittoria importantissima – dice il dirigente del Ponte, Gianni Sensi –, un successo come si dice in questi casi davvero di platino. Ora però dobbiamo proseguire su questa strada, perché l’obiettivo salvezza è vicino, ma deve ancora essere conquistato. Affrontiamo il River Pieve, una squadra ostica. Questa è la prima occasione che abbiamo per prenderci la salvezza e vogliamo sfruttarla. Affronteremo una squadra che domenica scorsa ha conquistato una vittoria importantissima, che li ha avvicinati tantissimo all’obiettivo di conquistare i playoff. Sarà una partita davvero difficile".

Gioca in casa invece il Valdinievole Montecatini. Dopo il colpo in casa della Pro Livorno, i termali devono continuare a vincere domani contro lo Zenith al Mariotti. L’aggancio alla Lanciotto Campi Bisenzio ha dato grande entusiasmo alla truppa di Pellegrini. Si prospetta un finale di stagione ancora da scrivere per la compagine biancoceleste che non intende mollare per sperare fino all’ ultimo di poter giocarsi due risultati su tre nello spareggio playout. "Il fatto di essere al completo ci ha consentito di crescere sul piano del gioco – dice Pellegrini. L’aspetto che mi fa essere fiducioso è che vedo una squadra che gioca con grinta e cuore, due caratteristiche che ci serviranno nelle prossime tre partite, iniziando da quella contro lo Zenith. Disspiace aver giocato per oltre metà campionato con la squadra a ranghi ridotti a causa degli infortuni, ma non possiamo guardare al passato. Guardiamo avanti con fiducia".

Stefano Incerpi

Simone Lo Iacono