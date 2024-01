Eccellenza. Per il Montecatini c’è l’esame Cuoiopelli

Seconda giornata del girone di ritorno per Valdinievole Montecatini e Ponte Buggianese nel girone A di Eccellenza. Impegno difficilissimo per la formazione termale contro la Cuoiopelli, seconda forza del torneo. Il Valdinievole Montecatini, terz’ultimo a quattro lunghezze dalle quart’ ultime, deve per forza trovare il sistema di smuovere la classifica se non si vuol cadere nel baratro. Mister Tocchini spera anche in un pizzico di fortuna, cosa che nelle ultime sfide è mancata. "Col recupero di qualche infortunato qualcosa è cambiato - dice Tocchini -. Dobbiamo pensare solo a noi stessi; ho visto i ragazzi motivati, stanno dando il possibile e non posso recriminare niente nei loro confronti, dobbiamo continuare a lavorare e andare avanti a testa bassa. Sono certo che le loro qualità verranno fuori. La Cuoiopelli - sottolinea il tecnico termale - arriverà col coltello tra i denti per reagire alla sconfitta interna di domenica scorsa col River Pieve e noi ci dovremo far trovare pronti cercando anche di non commettere errori perché quelli non perdonano. Peccato che dovremo fare ancora a meno di Bacci e Ba con Lici squalificato, per il resto sono tutti a disposizione".

Trasferta a Camaiore per il Ponte Buggianese. Impegno tosto, perché l’avversario di domani viene da cinque vittorie e tre pareggi, con l’ultimo stop che risale al 29 ottobre scorso, giorno in cui finì ko contro il Valdinievole Montecatini. Se si aggiunge a tutto ciò il fatto che il Camaiore in casa ha sin qui perso solo un incontro, si capisce perché sarà dura per il Ponte Buggianese far risultato. Ma i biancorossi non sono tipi da farsi impressionare da queste statistiche. Hanno sempre giocato a testa alta, e senza timori reverenziali. Lo dimostrano gli scalpi sin qui conquistati dai pontigiani, tra cui spiccano quelli delle prime due squadre in classifica, ovvero Tuttocuoio e Cuoiopelli. Pertanto è lecito aspettarsi una gara di buon livello, visto anche che non dovrebbero esserci assenze, e che il Ponte dovrebbe giocare con la migliore formazione possibile sul neutro di Seravezza, con Sali o Granucci ad aiutare Nardi in attacco. Il dirigente Gianni Sensi ha espresso queste considerazioni sul match in programma: "La gara sarà molto difficile. Dopo il cambio dell’allenatore, hanno fatto diversi risultati positivi. Inoltre erano partiti ad inizio anno con un’ottima squadra, considerata da molti come la migliore in assoluto del girone, che nel corso del mercato invernale è stata rafforzata ulteriormente, con due buonissimi giocatori come Velani e Imbrenda. Troveremo un ambiente pieno di euforia, ma noi andremo da loro per dare battaglia. Vogliamo fare la nostra gara e conquistare un buon risultato, con quel piglio battagliero, che ci ha permesso di fare bene sin qui".

Stefano Incerpi

Simone Lo Iacono