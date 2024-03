Eccellenza - il post derby. Montecatini sorride. Amarezza per il Ponte

Il Montecatini torna con un punto dal derby della Valdinievole di Ponte Buggianese. Un risultato maturato nel secondo tempo dopo che le squadre si sono studiate senza grossi affanni, complice anche le condizioni del terreno che non permetteva rimbalzi importanti. Il lavoro del nuovo tecnico Ennio Pellegrini e del vice Daniele Lucherini ha portato un punto che può essere poco ma allo stesso tempo anche importante in chiave classifica. A fine gara Pellegrini è uscito soddisfatto: "Andiamo avanti – afferma –: era importante non perdere, dobbiamo lavorare bene perché ci aspetta la sfida col Fucecchio". Anche il direttore sportivo Simone Mariotti elogia il lavoro del gruppo: "Giocare su quel terreno non era facile – le sue parole – abbiamo giocato un buon primo tempo, abbiamo avuto occasioni ma è mancata la zampata vincenteNel secondo invece il Ponte è venuto fuori e nel mezzo al campo ci hanno preso centimetri importanti per fare la partita – aggiunge –, poi il rigore che il nostro ’portierino’ ha parato ci ha salvati dal possibile raddoppio. I ragazzi non si sono abbattuti, sono stati bravi a crederci fino in fondo e alla fine siamo riusciti a smuovere la classifica. Un pareggio che ci dà morale e soprattutto coraggio per affrontale questo finale di campionato dove in casa abbiamo scontri importanti a cominciare da domenica prossima col Fucecchio. E lì – conclude – non dobbiamo fallire".

Sull’altro fronte, quello pontigiano, nelle parole rilasciate a fine gara da mister Gutili, si può leggere tutta l’amarezza per i due punti persi nello scontro diretto. Avanti per uno a zero, e con un rigore sbagliato da Nardi, il Ponte Buggianese è stato raggiunto proprio ad un passo dal triplice fischio finale. La rincorsa verso salvezza continua, ma una vittoria nel derby della Valdinievole avrebbe avvicinato ancora di più il Ponte verso l’obiettivo. "È un pari che brucia – dice l’allenatore biancorosso – per 92 minuti e 40 secondi siamo stati perfetti. La squadra ha giocato una grande partita. Ha lottato su ogni pallone ed è stata compatta e solida, non concedendo niente. Peccato per il rigore sbagliato, che poteva dare una mazzata al Montecatini. Invece loro poi hanno preso un po’ di coraggio, anche se in realtà non hanno creato niente. Se non forse qualche palla lunga, che Rizzato ha sempre letto bene. Gli ultimi 20 secondi lasciano un po’ di amarezza, perché abbiamo avuto la palla noi, per poterla chiudere. Ed invece l’inesperienza, l’entusiasmo, l’esuberanza ha fatto sì che non siamo andati a chiudere l’azione. Sulla loro ripartenza abbiamo concesso un fallo evitabile. E da quella punizione è venuta fuori una mischia che li ha portati a pareggiare". Resta comunque un punto che muove la classifica: "Sinceramente dispiace, però ripartiamo dalla prestazione – conclude Gutili – , sapendo che con questo agonismo, con questa grinta e con questa voglia, sicuramente raggiungeremo l’obiettivo".

Stefano Incerpi

Simone Lo Iacono