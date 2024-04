Eccellenza. Il Montecatini si avvicina all’impresa salvezza. Merito del gol di Volpi: "Testa bassa fino alla fine»

L’eroe di giornata, in casa Valdinievole Montecatini, è Edoardo Volpi. Il suo gol, segnato in pieno recupero contro lo Zenith Prato, regala ai termali tre punti d’oro in ottica salvezza. "Non mi aspettavo al 95’ di riuscire a prendere quella palla di testa – ha detto il giocatore bianco-celeste, intervistato telefonicamente –. Anche perché alla fine c’era tanta stanchezza addosso, legata al caldo e alla fatica che si era fatta in campo. Però ci ho creduto, è capitata bene e ci sono arrivato, segnando poi il gol. La corsa che è arrivata dopo il gol è stata bella – ha aggiunto – perché avevo accanto tutti i ragazzi della nostra squadra, e vedevo in tribuna anche la felicità di chi ci viene a guardare ogni domenica, facendo il tifo per noi. Il merito di tutto ciò però non è mio, ma del mister e della società, che ci mette a disposizione tutto. Anche di tutta la squadra, di chi per adesso è fuori purtroppo per infortunio, e che comunque c’è sempre, ed è sempre accanto a noi". Parlando della gara di domenica, giocata col giusto piglio ed alla pari contro un avversario di spessore come lo Zenith, Volpi si è lasciato sfuggire queste considerazioni: "La vittoria, e la buona prestazione che la squadra ha fatto contro lo Zenith Prato, ci volevano. I nostri avversari hanno giocato bene. Hanno cercato di farci correre, per farci stancare, soprattutto in una giornata calda ed afosa come quella di domenica. Noi comunque siamo riusciti a dare tutto ciò che era necessario dare, per portare a casa un risultato importante. Abbiamo dimostrato che ci siamo, che siamo squadra e che siamo uniti per raggiungere questo obiettivo – ha affermato –, che col sacrifico e col lavoro sta diventando sempre più vicino".

La salvezza adesso passa dalle due gare contro Massese e Tuttocuoio, che il Montecatini deve giocare nelle prossime settimane. A tal proposito il centrocampista si è espresso così: "Sono due partiti difficili. Però non molleremo di un centimetro, perché lo abbiamo visto e lo abbiamo dimostrato che siamo vivi, che vogliamo raggiungere questa salvezza, con o senza play-out, visto che c’è ancora una speranza per poterli evitare. Non dipende solo da noi, ma anche dalle partite che le altre squadre devono giocare. Prima però pensiamo a noi stessi – ha concluso Volpi –, ai sei punti che possiamo e dobbiamo fare, e poi si guarda a ciò che faranno gli altri".

Simone Lo Iacono