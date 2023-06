E’ febbre-biglietti

Dopo la tarantella sulle date della finale che ha caratterizzato le ore successive al trionfo di Casale, adesso non si torna più indietro: il programma ufficializzato da Lega Nazionale Pallacanestro è definitivo, con la prima sfida tra Pistoia e Torino che prenderà il via domani alle 19 (un anticipo per permettere a tutti gli appassionati di gustarsi la finale di Champions League tra Inter e Manchester City nel prime time serale.

Questo il programma completo: gara 1 sabato 10 giugno alle 19 e gara 2 lunedì 12

alle 20.45, al PalaCarrara; gara 3 giovedì 15 alle 20.30 ed

eventuale gara 4 sabato 17 alle 20.30, a Torino; eventuale

gara 5 martedì 20 alle 20.30

al Palacarrara. Quanto ai prezzi, la società intende ringraziare tutti i tifosi che hanno seguito la squadra a Casale e durante tutto l’anno, per questo ha deciso di lasciare invariati anche per la serie finale i prezzi di curva Pistoia e curva Firenze (10 euro, ridotto U20O65 8 euro). Gli altri settori: gradinata non numerata 1810 euro, gradinata numerata 2515 euro, tribuna laterale non numerata 2013 euro, tribuna laterale numerata 3020 euro, tribuna centrale 40 euro.

E’ già partita, come giusto che sia, vista l’importanza dell’appuntamento e i prezzi alla portata di tutte le tasche, la corsa al biglietto: sfondata quota 1000 in un giorno. Questi gli orari di apertura della biglietteria di via Fermi (si potranno acquistare sia i ticket per gara-1 che quelli per gara-2): oggi 11-13.30 e 17-20, domani 10.30-12.30 e dalle 15.30 all’inizio della partita, nonché al termine della stessa dalle 21 fino alle 22.30. In ottica di gara-2, invece, botteghino aperto domenica 10.30-12.30 e lunedì 11-13.30 e dalle 17.30 all’inizio del match. La vendita online su Etes è scattata nel tardo pomeriggio di ieri.

M.I.