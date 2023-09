Due prove da incubo per Vilardi e Bifini. Bocalon è il migliore con Ranelli e Viscomi

Vilardi 4,5: I gol della Pistoiese nascono su due suoi errori: una trattenuta imperfetta e una respinta corta.

Maloku 6: Molto applicato nel coprire la sua fascia e puntuale a proporsi.

Pupeschi 6,5: Tempismo e precisione in marcatura e nelle chiusure, salva un gol opponendosi a Oubakent.

Viscomi 6,5: Autorevole ed elegante, bravo a proporre la manovra, alla fine si getta anche in avanti per cercare il pari. Da ex dimostra sportività andando ad abbracciare Consonni.

D’Ancona 6,5: Fronteggia il cliente più difficile, Piscitella, e dopo qualche sbavatura iniziale gli prende le misure concedendo poco.

Ranelli 7: Impeccabile e infaticabile, non sbaglia un colpo: una diga davanti alla difesa, giganteggia quando la squadra è in dieci.

Marino 6,5: Nel primo tempo qualche minima imprecisione, ma nella ripresa sale in cattedra e trascina la squadra portando anche pericoli nell’area ospite.

Simonetti 6: Tatticamente molto utile, capace di leggere il gioco e di trovarsi al posto giusto, generoso anche ad inserirsi in avanti, spende moltissimo (dal 30’ st Marcellusi 6: diligente).

Bocalon 7: Si propone negli spazi su tutto il fronte offensivo, bravo a tenere il pallone e a far salire la squadra. Si conferma bomber di razza con un colpo di testa su corner che è un concentrato di potenza e di esperienza (dal 24’ st Poli 6: con il suo dinamismo tiene in apprensione la difesa).

Bifini 4: Esordio peggiore come titolare era difficile immaginarlo. Il suo è un rosso ingenuo e pesantissimo.

G.B.