Doppietta per Agliana: ecco Bacci e Lazzeri

Doppio colpo in entrata per la Pallacanestro Agliana 2000, sponsorizzata Endiasfalti. La società presieduta da Simone Caramelli ha ingaggiato l’ala di 206 centimetri classe 2000 Niccolò Lazzeri e la guardia del ’96 Tommaso Bacci, entrambi provenienti dalla Mens Sana Siena. Dopo aver trascorso le giovanili tra Pistoia e Casale Monferrato, Lazzeri ha vestito le maglie di Juvi Cremona in serie B e Cecina, per poi trovare la sua dimensione in C Gold con Virtus Siena, Castelfiorentino e Mens Sana. "Sono molto contento di aver firmato per Agliana. Da qualche anno eravamo in contatto, ma purtroppo non avevamo mai definito – osserva Lazzeri –. Finalmente questa volta siamo riusciti a trovare un accordo: appena è arrivata la chiamata, non ho avuto dubbi. Mi auguro che la stagione sia ricca di soddisfazioni".

"Non è scontato trovare un ragazzo così giovane che, nonostante quel corpo, prediliga il gioco fronte a canestro e abbia un ottimo tiro dalla distanza. Dopo anni travagliati, ha voglia di dimostrare il proprio valore e Agliana sarà l’ambiente giusto per farlo", fa sapere il team manager neroverde Claudio Piccoli. "Crediamo tanto in Niccolò – assicura Caramelli –. I margini di miglioramento sono altissimi e la sua età ci potrebbe permettere di aprire un nuovo ciclo". Dopo aver speso le giovanili tra Legnaia e Empoli, ove è stato aggregato alla squadra di B, Bacci ha indossato le casacche di Campi Bisenzio in D, Laurenziana in C Silver e Mens Sana in C Gold. "Sono contentissimo di questa chiamata. L’ambiente e la società sono super: non vedo l’ora di cominciare", queste le prime parole del cestista. "Ha tanti punti nelle mani ed è molto forte in difesa", lo descrive così Piccioli. "Ha tanta esperienza: potrà fare molto bene", chiosa Caramelli.

Gianluca Barni