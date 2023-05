Del Grosso lascia l’Aglianese E’ il nuovo ds del Montevarchi

Nicola del Grosso non è più il direttore sportivo dell’Aglianese e passa al Montevarchi dove ricoprirà l’incarico di diesse della prima squadra e della formazione juniores nazionale. L’Aglianese ha informato della separazione consensuale con Del Grosso dal 30 giugno prossimo tramite un comunicato in cui si rende noto che la decisione è avvenuta "di comune accordo con la società e vista l’opportunità di crescita professionale arrivata, dopo un cordiale colloquio con il presidente Angelo Perriello". Il club neroverde rivolge all’ex ds "i più sentiti ringraziamenti e l’augurio di un buon proseguimento di carriera".

La società dell’Aquila Montevarchi ha annunciato l’ingaggio di Del Grosso sul suo sito ufficiale dove viene definito "persona con esperienza pluriennale nei campionati di serie D e profondo conoscitore del calcio giovanile, profilo che si coniuga con le strategie societarie". Certamente l’ottimo lavoro compiuto all’Aglianese, dove Del Grosso ha costruito la squadra da zero insieme al presidente Perriello nell’estate scorsa, ha contribuito senz’altro ad apportare ulteriori elementi positivi al curriculum del nuovo direttore sportivo del Montevarchi. Ora si attendono le mosse dell’Aglianese per l’ingaggio di un nuovo Direttore Sportivo e anche le decisioni riguardanti l’allenatore. Francesco Baiano ha un contratto anche per un ulteriore anno ma non è stata ufficializzata la conferma.

Da definire anche la questione del terreno di gioco, dato che il campionato si è concluso con una protesta dell’Aglianese sulle condizioni pessime del campo del Bellucci a cui ha risposto il sindaco Luca Benesperi, che ha assicurato la sistemazione del campo per la prossima stagione. C’è sul tavolo anche la richiesta dell’Aglianese di gestire direttamente l’impianto.

Giacomo Bini