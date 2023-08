Dany Quarrata ambizioso Ecco pure il pivot Marini

Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata è ambizioso (e non lo manda a dire). La dirigenza mobiliera, infatti, ha ingaggiato anche Edoardo Marini, classe 2002, lungo di due metri di altezza cresciuto nei settori giovanili di Progetto Pallacanestro Prato, Fortitudo Bologna e Pallacanestro 2000 Prato. Con indosso la casacca dei Dragons, il neo biancoblu ha esordito nei tornei senior, disputando due annate in serie C Gold. Nell’ultima stagione è tornato a vestire i colori del Progetto Pallacanestro Prato, giocando il campionato di C Silver. "Siamo molto contenti dell’arrivo di Edoardo – il commento del direttore sportivo quarratino Marco Nannini –. Abbiamo aggiunto un profilo che può fare davvero bene e integrarsi ottimamente nello scacchiere tecnico-tattico di coach Alberto Tonfoni. Ringrazio la società Progetto Pallacanestro Prato, e in particolare Leonardo Fabbri, per aver favorito la buona riuscita dell’operazione. Ora siamo pronti per l’inizio della preparazione, fissato per il 21 agosto". "Sono carico per questa nuova avventura. Ci aspetta un campionato impegnativo, ma ci faremo trovare pronti", aggiunge, determinato, Marini. Infine, il Dany Basket ha comunicato che Andrea Carnesi sarà uno dei nuovi coach del settore giovanile. Guiderà due gruppi importanti quali l’Under 19 Gold e l’Under 17.

Gianluca Barni