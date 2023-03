Continua la crisi degli Amici Miei Quarrata, un punto che non svolta

All’orizzonte si intravede già il traguardo e le formazioni di Pistoia e provincia sono già chiamate a mettersi alle spalle il turno chiusosi due giorni fa. Nel girone A di Promozione fanno festa in Valdinievole (quasi tutti) mentre la Piana sorride a metà: il Casalguidi ha pareggiato nella tana del Castelnuovo Garfagnana consolidando il settimo posto nel girone A, mentre l’Amici Miei ha perso in casa contro la Cerretese: dopo l’1-0 a favore degli ospiti, gli uomini di mister Ennio Pellegrini dovranno risollevarsi al più presto per uscire dalla zona playout. Discorso non troppo dissimile per il Quarrata, nel girone B: bene lo 0-0 interno con il San Piero a Sieve, ma per evitare la retrocessione diretta servirà di sicuro uno sforzo in più.

Nel girone B di Prima Categoria, l’Intercomunale Monsummano non è andato oltre il 2-2 interno (un po’ a sorpresa) contro la Virtus Montale, nonostante gli acuti di Compagnone e Ferrara. La banda Matteoni resta comunque in vetta, anche grazie allo Spedalino Le Querci che ha fermato sul 2-0 il Porcari. Barozzi e Cerretini hanno griffato il 2-0 esterno del Candeglia sull’Acciaiolo fanalino di coda del raggruppamento, mentre Sina ha fatto sì che il Chiazzano agguantasse un punto a Prato, contro il C.F. 2001 (1-1). Buon pari a reti inviolate nella tana del Marginone per il Giovani Via Nova, mentre il Pescia ha strappato con Natali un 1-1 allo Jolo. Sorpresa nel girone F di Seconda Categoria: in virtù di un pirotecnico 4-3 inflitto a domicilio al Cintolese, il Pistoia Nord si è ripreso il secondo posto in graduatoria, per quanto il CSL Prato Social Club abbia adesso ben dieci lunghezze di vantaggio (a seguito del 2-0 casalingo sulla Montagna Pistoiese). Anche perché sono cadute le principali inseguitrici: il San Niccolò di Giusti è stato sconfitto in casa dalla Galcianese (inutile l’assolo di Papi, nell’1-2 conclusivo) mentre l’Atletico Casini Spedalino si è fermato sul terreno di gioco del Chiesanuova, con i locali vittorio-si 1-0. Stesso punteggio con cui il Montalbano Cecina ha regolato La Querce (rete di Marzico) e l’Olimpia Quarrata ha avuto ragione del Montale Pol.90 Antares. Si è infine concluso sul 3-3 il confronto fra Prato Nord e Chiesina Uzzanese.

Giovanni Fiorentino