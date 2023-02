Consonni raggiante "Successo di cuore, carattere e grinta"

Vincere un derby è sempre una grande emozione perché non è una partita come le altre. La Pistoiese ha fatto due su due e questo rimarrà negli annali, così come aver giocato senza pubblico. "Alla fine è un risultato fatto di cuore, carattere, grinta, con dentro qualche giocata di qualità – afferma il tecnico Luigi Consonni – grande fase difensiva e sofferenza. Loro hanno giocatori di talento che ci hanno messo in difficoltà, ma abbiamo retto, alla fine eravamo un po’ stanchi e si è visto". Analisi perfetta come sempre quella di Consonni, la Pistoiese ci ha messo cuore, talento e capacità di soffrire sia all’inizio che nel finale. "Siamo partiti frastornati e loro hanno avuto 15 minuti di predominio – spiega –. Ai ragazzi avevo detto che se avessimo avuto una fase di non possesso importante avremmo potuto fare bene e così è stato con giocate di qualità come in occasione dei gol. Questa fame di vincere e capacità di soffrire dobbiamo averla sempre anche in partite come quella contro il Forte Querceta". Consonni ha mandato in campo a sorpresa il giovane Ennasry che ha fatto il suo debutto da titolare nel derby, una scelta coraggiosa che è stata ripagata. "Abbiamo giocatori con certe qualità che saltano l’uomo come Macrì, Boccardi e Ennasry – dice Consonni - e loro venivano a prenderci alto e ricercato giocate uno contro uno, mi serviva qualità e gli faccio i complimenti perchè è stato un esordio importante. E’ un funambolo, quanto ti punta dà fastidio, oggi l’ho voluto provare dimostrando di essere un giocatore che ci può stare".