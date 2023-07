Colpo Pistoiese: preso Marquez Battuta la concorrenza al fotofinish

L’ultimo weekend di luglio ha portato in dote un vero e proprio colpo di mercato: l’attaccante Facundo Marquez ha firmato con la Pistoiese. Una notizia di un certo spessore sia per il valore del giocatore, classe 1993, che lo scorso anno ha trascinato il Sestri Levante fino alla serie C mettendo a referto 26 gol in 41 presenze tra campionato e poule scudetto, sia perché arrivare al bomber argentino non è stato facile. L’attaccante aveva inizialmente trovato un accordo con il Sant’Angelo, con tanto di presentazione con la nuova maglia, ma qualche giorno prima del ritiro Marquez ha deciso di non voler proseguire il cammino. Probabile che abbia inciso in tal senso il cambio in corsa del direttore sportivo del club. Le altre squadre, saputo che Marquez era tornato sul mercato, si sono fiondate per provare ad accaparrarselo. Prima fra tutte l’Aglianese: ma proprio quando sembrava che la trattativa fosse ben avviata, si è fatto avanti il Livorno sparigliando le carte e facendo un passo in avanti deciso per arrivare al giocatore. Contratto firmato e operazione chiusa? Macché, altro colpo di scena. Arriva la Pistoiese, che con un colpo di reni finale riesce a superare tutti ed a portare Marquez in arancione.

E’ stato un grande lavoro visto che c’erano da superare non pochi ostacoli e piazze importanti: per riuscire ad avere la meglio c’è voluto un lavoro certosino e di cesello per mettere dietro una concorrenza agguerrita. Il centravanti, la punta di peso e con diversi gol in dote è arrivata e con l’acquisto di Oubakent e con Ferrandino ad agire sulla trequarti, il reparto offensivo della Pistoiese ha definitivamente preso forma. In precedenza la società ha anche ufficializzato l’arrivo di tre giovani, Marco Rossi, centrocampista del 2001, Tommaso Scartabelli, trequartista nato nel 2006, e Gabriele Costa, centrocampista classe 2004, quest’ultimo in arrivo dalla Virtus Entella con la formula del prestito.

Il mercato della Pistoiese è partito tardi e a rilento, con ancora delle situazioni da chiarire come il caso Caponi e i relativi contrasti tra giocatore e società, ma ci sono anche arrivi importanti come appunto quello di Marquez che lasciano ai tifosi un po’ di ottimismo. Come detto più volte e com’è stato ribadito dallo stesso tecnico Luigi Consonni, per poter completare la rosa servono ancora 6-7 giocatori che presumibilmente dovrebbero essere di esperienza per dare peso alla squadra. Intanto il gruppo ha iniziato ad allenarsi a Marcellano, sede del ritiro della squadra, e il primo agosto alle 18 gli arancioni saranno impegnati in un allenamento congiunto contro l’Orvietana, domenica 6 agosto alle 17.30 allo stadio "Pietro Barbetti" contro il Gubbio e sabato 12 agosto alle 10.30 allo stadio "Giuseppe Migaghelli" di Santa Maria degli Angeli ad Assisi contro l’Angelana formazione che milita in Eccellenza.

Maurizio Innocenti