Colpaccio della Larcianese. Sheta stende il Maliseti

MALISETI SEANO

0

LARCIANESE

1

MALISETI SEANO Mardale, Baldi (75’ Bambini), Menichetti A, Badiani, Benvenuti, Peschi (32’ Asari), Perillo, Robi (49’ Menichetti C), Mocali, Rudalli (77’ Aiazzi), Cavalieri. All. Di Vivona.

LARCIANESE Venturini, Porciani, Lo Russo, Fusco (38’ Pini), Sheta, Foresta, Iannello (46’ Dinucci), Sarti, Ndiaye, Guarisa (80’ Marianelli), Ferraro (70’ Biagioni). All. Cerasa.

ARBITRO Marongiu di Livorno.

MARCATORE Al 68’ Sheta.

NOTE Al 34’ espulso Menichetti A.

La Larcianese torna dalla trasferta di Maliseti con una vittoria che le permette di conquistare tre punti importanti per la propria classifica generale. In una settimana, compresa la vittoria a tavolino con la Pontremolese, la squadra viola ha guadagnato ben nove punti degli attuali trentuno complessivi. Una settimana decisamente positiva che le permette di allontanarsi dalla zona della bassa classifica e attestarsi in una posizione maggiormente tranquilla.

La rete che ha deciso la gara è arrivata nella ripresa, precisamente al minuto 68. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Sarti, la palla è stata deviata da Guarisa. In posizione defilata è intervenuto di testa Sheta, che in tuffo ha segnato. In precedenza la Larcianese aveva avuto due ghiotte occasioni con Ferraro e Guarisa, sulle quali il portiere locale Mardale si è superato con due straordinari interventi.

Nel primo tempo, poco dopo la mezzora, i locali erano rimasti in dieci per l’espulsione del difensore Menichetti, che ha commesso un fallo da ultimo uomo sul Ndiaye. L’arbitro ha estratto direttamente il cartellino rosso. La Larcianese da lì in avanti ha comandato le operazioni e ha vinto con pieno merito, mettendo in evidenza del bel giocopraticato e l’ottimo periodo di forma che sta attraversando.

Massimo Mancini