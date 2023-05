Coach Brienza: "L’Assigeco squadra di talento"

Una sconfitta pesante e su questo non ci sono dubbi dove le assenze di Varnado e Pollone hanno pesato e anche su questo non ci sono dubbi, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno alla fine per Pistoia essere arrivata al sesto posto significa essere nel tabellone argento e incontrare Piacenza al primo turno dei play off che si trova a dover fare i conti con l’assenza del suo lungo americano. "Piacenza è una squadra che ha tanto talento – ha detto Nicola Brienza a fine partita – certo l’assenza del loro lungo americano rappresenta un problema ma rimane una squadra forte come lo sono tutte nei play off". Il tecnico biancorosso torna poi sulla partita che, come si è visto, non ha avuto storia. Treviglio si è dimostrata ancora una volta più forte, solida e più lunga rispetto a Pistoia che con due assenze pesanti ha pagato dazio. "Bisogna fare i complimenti a Treviglio – prosegue Brienza – anche se noi non eravamo al top. Hanno avuto il grande merito di indirizzare la partita già nel primo quarto indicando una linea chiara e poi è andata com’è andata. Diciamo che in questo momento quando giochiamo contro Treviglio non riusciamo tanto a prenderli però chi lo sa magari in futuro ci potrà essere qualche altra partita. Ora però è il momento di resettare tutto e pensare ai play off". La possibilità di rigiocare contro Treviglio ci sarebbe dal momento che è nella stessa parte di tabellone di Pistoia e non sarebbe una partita come le altre.