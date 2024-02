Ciclostorica Firenze-Pistoia. Il gusto vintage del pedale

Tutto pronto per il weekend dedicato alla Firenze-Pistoia 1870. Spettacolo e curiosità, non mancheranno oggi e soprattutto domani con la ciclostorica Firenze-Pistoia, rievocazione di quella che nel 1870 fu la prima gara ciclistica in Italia. Gli organizzatori hanno lavorato a fondo negli ultimi giorni per allestire il ricco programma di questa terza edizione rievocativa. In attesa della gara, ieri a Firenze apertura della Mostra Mercato del materiale sul ciclismo (libri, giornali, maglie e tanto altro) nel foyer del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, in Piazza Gui, e mostra di bici e cimeli a Pistoia presso la Biblioteca San Giorgio-Polo Universitario. Sempre a Firenze oggi pedalata ecologica con partenza dalla zona del Teatro con bici d’epoca, sfilando nel centro di Firenze, cui seguirà in serata nei locali della mostra, un incontro con giornalisti e vecchie glorie del ciclismo per ricordare le figure di Gino Bartali e Gastone Nencini, raccontati da Maurizio Bresci e Giovanni Nencini. A Pistoia invece meeting alle ore 18 presso la Biblioteca sul tema ’Turismo in bicicletta, l’offerta concreta della Provincia di Pistoia’.

Domenica ritrovo dei partecipanti alle 8,30 presso il Parco delle Cascine di Firenze dove alle 9 verrà data la partenza alla gara preceduta da 19 ciclisti per celebrare i partecipanti della prima edizione 1870, seguiti ed accompagnati da un gruppo di appassionati anch’essi con bici ed abbigliamento d’epoca, da auto dello stesso periodo storico nel quale si svolse la prima Firenze-Pistoia, da carrozze d’epoca trainate da cavalli. Alle 10.30 sosta a Poggio a Caiano presso la Villa Medicea, con arrivo previsto in Piazza del Duomo a Pistoia attorno a mezzogiorno dopo 33 km. A seguire in piazza la premiazione del concorso di bellezza ed eleganza riservato ai ciclisti ed alle cicliste con abbigliamento d’Epoca più appropriato.

"La ciclostorica è un tributo a tutti coloro che diedero il via al ciclismo in Italia – sottolinea l’assessore al turismo, alle tradizioni e alla promozione sportiva del Comune di Pistoia Alessandro Sabella –, uno sport che ancora oggi è tra i primissimi nel gradimento degli italiani e un veicolo di conoscenza turistica, storica e culturale di tutto il territorio che viene percorso. Siamo davvero lieti di accogliere anche quest’anno una iniziativa così significativa, che recupera un importante periodo storico dei nostri territori".

"Grazie al sostegno reciproco tra amministrazione comunale, città metropolitana e organizzatori si è arrivati a due risultati importanti – ha sottolineato l’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione – anzitutto questa edizione è inserita tra gli eventi collaterali che precederanno la partenza del Tour de France. Un bell’attestato di qualità per questa corsa".

Antonio Mannori