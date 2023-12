CICLISMO. Team Corratec, ecco l’ucraino Tsarenko

Sempre più folto il Team Corratec-Selle Italia per la 2024. L’ultimo arrivo in ordine di tempo, quello dell’ucraino Kyrylo Tsarenko brillante protagonista nella decorsa stagione nelle file del Team Hopplà Petroli Firenze a livello di élite. Il corridore, classe 2000, ha vestito la maglia del team diretto da Serge Parsani nello stage di fine stagione correndo Giro della Toscana e Coppa Sabatini, in un 2023 che lo ha visto trionfare in tre occasioni nella categoria élite. Si è affermato sui traguardi della Coppa Ardigo, del Gran Premio Città di Montegranaro e nella Targa Crocifisso in Puglia, dimostrando spiccate doti da velocista, in grado di tenere anche sui percorsi vallonati. Nella sua carriera Tsarenko si è anche imposto nei titoli ucraini su strada e a cronometro oltre che nella classifica generale del Tour of Bulgaria 2022. "Passare nel mondo del professionismo – ha detto - è un sogno che tutti gli atleti vogliono realizzare. Sono contento e soddisfatto di esserci riuscito. Sono motivato e pronto a dare il massimo in questa nuova avventura".

Antonio Mannori