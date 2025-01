Ciclismo: due atleti positivi al Covid

San Baronto (Pistoia), 7 ottobre 2021 - Finisce male la stagione ciclistica del Team Vini Zabù guidato dal direttore sportivo toscano Luca Scinto, costretto a disertare l’impegno a tappe francese previsto da oggi giovedì 7 ottobre a domenica 10, ovvero il Circuit des Ardennes. Prima che iniziasse, la squadra ha dovuto abbandonare la corsa a tappe francese a causa della doppia positività al Covid-19 di Kamil Gradek e Joab Schneiter, tra l’altro considerati i due uomini di punta della compagine per la gara nel Nord-Est della Francia.

I due corridori, dopo aver avvisato alcuni sintomi, sono stati prontamente messi in isolamento senza avere contatti né con i loro compagni di squadra né con lo staff presente in Francia, e attendono ora il responso del secondo giro di tamponi. Come da norme dell’Uci (Unione Ciclistica Internazionale) il team si è trovato costretto a lasciare la corsa per salvaguardare la salute dei propri corridori e di tutta la carovana presente alla gara francese.

Era l’ultima occasione del 2021 per diversi atleti su percorsi molto mossi in una corsa tornata nel calendario internazionale dopo lo stop nel 2020 a causa del Covid. Oltre a Gradek e Scheneiter, i due atleti risultati positivi al Covid-19, la Vini Zabù avrebbe dovuto schierare al via anche Roberto Gonzalez, Leonardo Tortomasi, e i due olandesi Wout Van Elzakker ed Etienne Van Empel.