Campionati Regionali. I ’Nuotatori Pistoia’ di scena agli Assoluti

Parafrasando Mogol e Battisti, 10 ragazzi per la Nuotatori Pistoiesi posson bastare. Almeno per questa volta. Tanti saranno, infatti, i nostri portacolori che gareggeranno ai Campionati Regionali Assoluti, in programma sabato e domenica alla piscina La Bastia di Livorno.

Agli ordini del capo allenatore Massimiliano Lombardi e della sua assistente Alice Ieri ci saranno tre ragazze e sette ragazzi. Rappresenteranno Pistoia Giulia Gabbrielleschi, senior classe 1996, nei 200m farfalla, 400m misti, 400m e 1500m stile libero; Silvia Campanella, cadetti 2006, nei 200m e 400m stile libero, 200m e 400m misti; Vittoria Maddalena Gridel, ragazzi 2011, nei 100m e 200m rana. Tra i maschi, ecco Tommaso Petruzzi, cadetti 2004, che si cimenterà sui 50m, 100m, 200m e 400m stile libero, Dario Gelli, junior 2005, che scenderà in acqua nei 50m rana. E ancora Lorenzo Frizzoni, junior 2006, che nuoterà i 200m rana; Lorenzo Di Nuzzo, ragazzi 2007, invece i 100m misti; Alberto Carobbi, junior 2005, reduce dal positivo debutto agli Italiani Assoluti, i 50m e 100m rana, 100m e 200m misti; Niccolò Bracali, junior 2005, i 50m, 100m e 200m rana, 400m misti; Emilio Carobbi, anch’egli ragazzi 2007, i 50m dorso, 50m rana, 50m e 100m stile libero.

Una spedizione che dovrebbe rappresentare la ripartenza della squadra agonisti presieduta da Giancarlo Lotti, specie dopo le difficoltà d’inizio stagione nelle quali, purtroppo, si è imbattuta la campionessa Gabbrielleschi (e che le hanno sfumato il sogno olimpico). C’è da cominciare un nuovo ciclo e non è la prima volta per la premiata ditta Lombardi-Ieri. Attraverso il duro lavoro, in palestra e piscina, i nostri punteranno anche stavolta a superare gli ostacoli.

Gianluca Barni