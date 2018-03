Pistoia, 29 marzo 2018 - Stavolta una buona, buonissima Pistoiese non riesce a conquistare i 3 punti contro la Viterbese. E dire che li avrebbe meritati, in virtù di un secondo tempo letteralmente dominato.

Pistoiese senza lo squalificato Quaranta e gli infortunati De Cenco e Minardi, Viterbese con Giannichedda in panchina al posto di Sottili, ma senza 4 elementi: il difensore Pacciardi, il centrocampista Checchin, ma soprattutto gli attaccanti De Sousa e Jefferson. Primo tempo senza grosse emozioni. Si gioca prevalentemente a metà campo. È poco quello che resta sul taccuino.

Al 2’ colpo di testa di Nardini sugli sviluppi di un calcio d’angolo, salvataggio sulla linea di un difensore ospite. Al 21’ conclusione di Calderini appena dentro l’area, con il pallone deviato in corner da un difensore. Al 31’ botta di Hamlili dai 30 metri: respinge Iannarilli. Un paio di minuti più tardi l’arbitro ferma Vrioni lanciato a rete da Ferrari per fuorigioco: ma l’attaccante, che si sarebbe presentato a tu per tu con l’estremo difensore avversario, era tenuto in gioco da un paio di difensori (il replay televisivo ci viene in supporto). Al 44’ Calderini fa partire un tiro telefonato: nessun problema per Biagini, che blocca a terra.

Più divertente la seconda frazione di gioco. Al 3’ Calderini parte dalla fascia sinistra, si accentra e scocca un tiro dai 20 metri che finisce di poco a lato della porta arancione. All’8’ Ferrari si smarca e dai 16 metri lascia partire un bolide all’indirizzo del sette alla destra di Iannarilli: bravo l’ex portiere della Pistoiese a deviare in angolo. Al 9’ Vrioni replica l’azione di Ferrari, stavolta da distanza più ravvicinata: ma la palla termina sul fondo. Al 12’ traversone di Mulas dalla destra, Ferrari sbuca tra i difensori avversari e di testa mette di poco fuori. Al 13’ ancora Calderini, da pochi passi, costringe Biagini alla deviazione in corner.

Al 17’ frustata di testa di Luperini dai 10 metri, paratona di Iannarilli e sulla respinta palo di Vrioni in scivolata nell’area piccola. Al 22’ Iannarilli ancora super: para a terra su conclusione ravvicinata di Ferrari. Al 29’ Vrioni ci prova, Iannarilli mette in angolo. Al 35’ Terigi mette una pezza su un tiro di Baldassin da posizione favorevole. Al 36’ diagonale di Vrioni nei sedici metri, ma il pallone finisce lontano dalla porta di Iannarilli. Al 41’ Luperini calcia a botta sicura, ma ancora un difensore s’immola, salvando la propria porta. Al 44’ slancio di Luperini, ma nessun esito positivo. Al 46’, infine, Baldassin ha un’ottima occasione su un capovolgimento di fronte, ma Biagini respinge coi piedi. Sarebbe stata una beffa.

PISTOIESE (4-3-1-2): Biagini 6; Mulas 6 (27' st Terigi sv.), Zullo 6, Priola 6, Regoli 6; Nardini 6 (27' st Papini sv.), Hamlili 6, Luperini 6; Surraco 6 (27' st Picchi sv.); Vrioni 6, Ferrari 6.5. A disp: Zaccagno, Tartaglione, Zappa, Sanna, Dosio, Rafati, Nossa, Sadotti, Cerretelli. All: Indiani 6

VITERBESE (4-3-2-1): Iannarilli 8; Celiento 6, Rinaldi 5.5, Sini 6, De Vito 6; Baldassin 6, Benedetti 6, Di Paolantonio 5.5 (18’ st Mendez 6); Calderini 6.5, Vandeputte 6 (32' st Peverelli sv.); Ngissah 5.5 (18’ st Cenciarelli 6). A disp: Micheli, Mbaye, Bizzotto, Zenuni, Sanè, Pandolfi, Atanasov, Mosti. All: Giannichedda 5.5

Arbitro: Lorenzin di Castelfranco Veneto 6

Note: pomeriggio nuvoloso, temperatura 14°. Spettatori circa 700 per quasi 5mila euro di incasso. Ammoniti: Baldassin, Benedetti (Viterbese). Angoli 7-6 per la Viterbese. Recuperi 0’ pt + 3' st.