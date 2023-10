Calcio Serie D. L’Aglianese si compatta: in campo per vincere

Inutile girarci intorno, oggi l’Aglianese ha l’obbligo di vincere in casa con il Corticella (ore 15) se vuole dare inizio ad una risalita in classifica. La vittoria manca dalla prima giornata ( 3 a 2 col Borgo San Donnino) un successo che aveva fatto sperare in un avvio lanciato a cui è invece seguita una serie di tre insuccessi consecutivi che ha portato, dopo la sconfitta col Prato, all’esonero dell’allenatore Ivan Maraia e all’arrivo al suo posto di Francesco Baiano. Il cambio in panchina non ha portato benefici immediati: un punto in due partite e mercoledì scorso l’eliminazione dalla Coppa ai rigori. Dal punto di vista invece dell’equilibrio tattico qualche progresso c’è stato, con il passaggio ad un 3-5-2 che al momento ha dato maggiore solidità alla squadra. Il pareggio a Lodi col Fanfulla per 2 a 2 è stata una vittoria sfiorata per pochissime fatali disattenzioni.

"Finalmente abbiamo interrotto la scia negativa – fa presente l’allenatore in seconda Stefano Pieri – c’è un po’ di rammarico perché fino a pochi minuti dalla fine vincevamo meritatamente. Peccato per il risultato ma siamo molto contenti per l’atteggiamento e la voglia messa in campo. Per quanto riguarda il gruppo – assicura Pieri - i ragazzi stanno lavorando bene, stanno assimilando le idee di mister Baiano e si applicano con voglia e attenzione". Baiano dovrà seguire per l’ultima volta la partita dalla tribuna per la squalifica che scade il 25 ottobre. In panchina andrà per la terza volta consecutiva Stefano Pieri, che non si nasconde le difficoltà che potrà creare il Corticella, attualmente a 9 punti con una gara in meno contro i 4 dell’Aglianese. "Loro sono una squadra tosta – dice Pieri - stanno bene sia di testa che di gambe quindi ci aspetta una gara difficile. Li affronteremo da squadra unita e compatta e soprattutto attenti ai particolari che spesso fanno la differenza". Dopo le ampie rotazioni nella gara di coppa tornerà in attacco Bocalon, mentre a centrocampo potrebbe riprendere il suo posto Marino al fianco di Grilli.

Giacomo Bini