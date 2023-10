Calcio: Juniores, Lampo vola. Allievi arancioni. Capostrada al top nei Giovanissimi

Non conosce soste il cammino della Lampo Meridien nel girone B del campionato regionale Juniores. Grazie al 4-1 sul Forte dei Marmi, la formazione bianco-nero-azzurra è prima e a punteggio pieno. Bene il Valdinievole Montecatini e la Larcianese, che vincono per 1-3 e per 3-2 col Casalguidi e col Lido Camaiore. Il Capostrada Belvedere impatta per 1-1 contro l’Atletico Lucca, mentre il Pescia perde per 3-0 contro l’Academy Porcari.

Nel fine settimana in arrivo si giocheranno questi match: Camaiore-Larcianese, Lampo Meridien-A. Porcari, Pescia-Quarrata O, V. Montecatini-Capostrada B.

Nel girone C degli Allievi è la Pistoiese a dominare. Il 2-3 conquistato sul campo dell’Atletica Castello, permette agli orange di rimanere al primo posto, grazie ai 12 punti fin qui conquistati nelle quattro gare giocate. Fanno festa i Giovani Via Nova, che espugnano per 2-1 il campo del Valle di Ottavo. Male Capostrada Belvedere, Olimpia Quarrata, Margine Coperta e MontecatiniMurialdo, che perdono contro Fortis Juventus (0-1), Lido Camaiore (1-4), CSL Prato (4-0) e Lunigiana Pontremolese (0-1). Gli Allievi B di Merito della Margine Coperta vincono per 1-0 contro la Fortis Juventus. Nel prossimo turno di campionato andranno in scena questi incontri: F. Juventus-O. Quarrata, G. Via Nova - MontecatiniMurialdo, M. Coperta-Rinascita Doccia, Pistoiese-Valle di Ottavo, Z. Prato-Capostrada B, M. Coperta-G. Fucecchio (B di Merito).

Grazie alla vittoria per 1-0 sull’Atletica Lucca, il Capostrada Belvedere è primo nel girone C dei Giovanissimi. Male tutte le altre, con Pistoia Nord, Pistoiese, Giovani Via Nova ed Olimpia Quarrata battute da Lunigiana Pontremolese (6-1), Pietrasanta (1-2), Forte dei Marmi (0-4), San Marco Avenza (7-0). Questi i match in programma nel prossimo turno: Capostrada B-M. Coperta, Forte dei Marmi-Pistoiese, O. Quarrata-Atl. Lucca, Pistoia Nord-G. Via Nova.

Simone Lo Iacono