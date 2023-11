"Calcio in Toscana: una pausa forzata per solidarietà"

Una provincia a tre facce: la Piana ha riportato danni, in Montagna il nubifragio non ha lasciato criticità evidenti e la Valdinievole si pone a metà del guado. E la medesima situazione si è riproposta anche in ambito sportivo ed infrastrutturale: nei prossimi giorni, diverse società saranno impegnate nel rendere nuovamente praticabili i rispettivi campi di gioco, messi a dura prova dal nubifragio. Come ad esempio l’Atletico Casini Spedalino, che ha invitato eventuali volontari a farsi avanti. Anche perché tutto il calcio toscano dei dilettanti, dall’Eccellenza alla Terza Categoria, ha osservato un turno di stop non previsto: non si è giocato né sabato né ieri. Una decisione che la Figc ha preso per la "volontà di manifestare solidarietà, vicinanza e rispetto nei confronti delle comunità colpite". Le gare in questione verranno recuperate poco prima delle prossime festività natalizie. Ci sarà insomma tempo per tornare a giocare: la priorità resta quella di rimettersi in piedi. "Il consiglio di presidenza ha altresì deliberato che tutte le gare che si sarebbero dovute disputare in questo fine settimana (compresi i posticipi del lunedì) – si legge nel comunicato federale - verranno recuperate durante la pausa natalizia nel weekend del 23 e 24 dicembre, ultima data utile prima dell’inizio del girone di ritorno dei campionati".

Giovanni Fiorentino