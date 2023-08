"Calcio: Dopo Facu Rodriguez, arriva anche Silvestro alla Pistoiese"

La rosa della Pistoiese continua a prendere forma. E così, dopo il colpo in attacco con la firma del bomber argentino Facundo Rodriguez, la società ha ufficializzato tre nuovi acquisti che presto raggiungeranno il ritiro in terra umbra per mettersi a disposizione del tecnico Luigi Consonni. Il nome di spicco è senza dubbio quello della mezzala sinistra, classe ’98, Vincenzo Silvestro. Cresciuto nelle giovanili del Bologna, nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia di Mantova in Lega Pro (con 30 presenze nell’ultimo anno) ed in precedenza quella del Rimini. Un profilo tutto sommato giovane ma già esperto e di categoria superiore, un innesto importante per il centrocampo arancione ancora alle prese con il nodo della permanenza di capitan Andrea Caponi. Gli ultimi due arrivi sono invece "quote": il primo è Samuele Diodato, attaccante classe 2005 arrivato in prestito dall’Empoli; l’altro è Francesco Nardella, anche lui attaccante ma di un anno più grande, che nella passata stagione ha vestito la maglia del Forlì. Due giovani con notevoli prospettive di crescita, di grande valore per l’attacco di mister Consonni, che può già contare su tre "big" per la prima linea.

La società oltre al mercato si muove anche fuori dal rettangolo verde soprattutto sul fronte abbonamenti che, a detta del club, stanno andando molto bene, con il raggiungimento di quota 300. "Ad una settimana dall’apertura ufficiale della campagna abbonamenti – dice il responsabile marketing arancione Maurizio Laudicino : ci riteniamo molto soddisfatti, non fosse altro per il fatto di aver eguagliato la quota di sottoscrizioni di un anno fa senza considerare gli abbonamenti corporate e quelli da attribuire agli sponsor. Conforta la risposta degli abbonati alla scorsa stagione che hanno confermato la propria fedeltà nell’80% dei casi e conforta ancor più la risposta di molti di coloro che da diversi anni si erano allontanati dal mondo arancione che in questi giorni si sono presentati allo stadio per sottoscrivere l’abbonamento. Abbiamo davanti oltre un mese ancora di campagna – aggiunge – che, oltre a prezzi particolarmente convenienti, da diritto ad una t-shirt limited edition e la possibilità di assistere ad un match pre campionato gratuitamente. Questo ci spinge a credere di poter presto raggiungere la quota auspicata – conclude Laudicino – ovvero raddoppiare il numero di abbonati rispetto al campionato scorso". Per quanto riguarda la squadra, il prossimo appuntamento della preseason è fissato per domenica 6 agosto alle 18. sempre al campo sportivo "Bussotti" di Marcellano, per l’amichevole contro l’Olimpia Thyrus. L’obiettivo sarà quello di vedere ulteriori progressi e, perché no, bissare il successo per 2-1 ottenuto al debutto contro l’Orvietana.

Maurizio Innocenti