Calcio Dilettanti. CQS Pistoia, un punto. Amici Miei stessa sorte

Una giornata-no per le pistoiesi nel girone A di Prima categoria. Solo il CQS Pistoia può abbozzare un mezzo sorriso, dopo il 2-2 interno con il Mulazzo. Per il resto, solo sconfitte: il Giovani Via Nova è caduto in casa contro il Romagnano, il Pescia è stato battuto dal Forte dei Marmi con un rotondo 3-0 e le marcature di Santini e Pagnini non sono bastate per permettere al Tempio Chiazzano di fare punti contro l’Atletico Lucca, considerando il 3-2 conclusivo a favore dei lucchesi. Non è andata benissimo nemmeno a Quarrata e Amici Miei, nel girone C: i quarratini hanno ceduto le armi alla Folgor Calenzano, che vincendo 2-1 ha vanificato la rete di Paolini. Per gli Amici Miei il 2-2 fatto registrare sul terreno di gioco del Banti Barberino lascia un po’ di amaro in bocca, perché si trattava del fanalino di coda del raggruppamento: l’uscita dalla zona playout non si è ancora concretizzata. Scendendo in Seconda Categoria, il girone E prosegue con le due prime della classe in tandem, seppur con il freno a mano tirato. La Montagna Pistoiese se la vedeva con un Atletico Casini Spedalino a sua volta intenzionato a mettere la freccia e l’1-1 maturato a Quarrata (Shtjefnj da un lato, Ciaccio dall’altro) rappresenta alla fine un punto guadagnato. Reso ancor più prezioso dal fatto che il Cintolese non sia riuscito ad approfittarne, dopo aver impattato in casa contro il Borgo a Buggiano con il medesimo punteggio.

Occhio quindi alla potente risalita del San Niccolò: una tripletta di Papi e un acuto di Benvenuti hanno certificato il 4-0 interno contro il Pistoia Nord, con gli aglianesi che sono adesso a due sole lunghezze dal primato. Anche la Virtus Montale, adesso sesta, sembra aver trovato continuità: Oueslati, Nesi e Nardi hanno sottoscritto il 3-1 al Perugi contro la Galcianese. Discorso analogo per l’Olimpia Quarrata, trascinato da Franceschini e Buonuomo sino al 2-0 maturato contro il Montale Pol.90 Antares. Partita pirotecnica fra San Felice e Montalbano, con Marzico (autore di una doppietta) e compagni vittoriosi per 4-3.

Giovanni Fiorentino