Brienza: "Orgoglioso dei miei ragazzi Livello altissimo"

Nicola Brienza è orgoglioso. "Questi ragazzi ci lasciano sempre a bocca aperta – dice – non mollano mai, sono incredibili. Consentitemi di fare un elogio a Sacca, avevo detto che era un duro ed è veramente un duro. Sono soddisfatto per i ragazzi e per la pallacanestro che abbiamo giocato che è stata di altissimo livello. Al PalaCarrara si sono viste due partite dove oltre all’aspetto umano e agonistico c’è stato anche quello tecnico. Adesso resettiamo tutto e pensiamo a gara 5. La prima partita a Cantù l’abbiamo lasciata lì, ci vorrà un’impresa per farci un bel regalo, speriamo innanzitutto di recuperare le energie fisiche e mentali". Pistoia ha indirizzato la partita nel pt grazie ad una bella prova difensiva e offensiva ma soprattutto costringendo Cantù a girare alla larga. "All’intervallo noi avevamo zero palle perse e loro un solo rimbalzo offensivo e questo ha creato un gap che poi ha indirizzato la gara. Dopo Cantù gioco forza ha alzato i giri e i contatti e sotto questo aspetto noi dobbiamo imparare ad essere più smaliziati perché i contatti ci sono e dobbiamo imparare a conviverci. Alla fine però siamo stati in vantaggio 32 minuti su 40 per cui direi che abbiamo giocato bene". La Giorgio Tesi come sempre ha basato tutto sulla difesa. La difesa ha fatto la differenza nel primo tempo quando Pistoia ha preso il break di vantaggio ed è stata fondamentale nel finale. "La difesa è il nostro marchio di fabbrica – dice Brienza – anche se oggi abbiamo giocato forse meglio in attacco ma non ci sono dubbi sul fatto che sia stato un fattore".

Maurizio Innocenti