Bottegone deve vincere e sperare in guai altrui Blu in campo per regalare l’ultimo sorriso ai tifosi

Entrambe in casa, per salutare il proprio pubblico, ma solo uno con una pur piccola speranza di promozione. L’ultimo turno dei playoff di serie C e D femminile, di scena oggi, vedrà il Blu Volley ospitare, dalle 21 al PalaMelo della città del mobile, il Carpe Diem Firenze Manutenzioni Srl e il Progetto Volley Bottegone ricevere la visita, dalle 21 alla palestra Martin Luther King, della Pallavolo Valdelsa Larghi. Ma se Quarrata di coach Davide Torracchi è ormai fuori dai giochi per salire in B2 nazionale, Bottegone di Michele Barbiero spera nel "miracolo sportivo": deve vincere nettamente, 3-0 o 3-1, e augurarsi che il Valdarninsieme vinca al massimo 3-2 a Viareggio contro la Cenerentola Jenco Volley School per strappare il pass al prossimo campionato di serie C. Quarrata sta già progettando la prossima compagine di C: da fonti certe, si assicura che l’attuale gruppo non sarà smembrato. Bottegone, invece, è concentrato e determinato sull’obiettivo: dapprima la vittoria e poi l’eventuale ascesa alla categoria superiore. Resta, manifestato da tutti, giocatrici, allenatori e addetti ai lavori, il rammarico per una stagione bellissima. "Una regular season vinta, dinnanzi a ottime formazioni, non ci ha consentito – ed è la prima volta da sempre – di ottenere la promozione in C. Incredibile. Questa formula dei playoff, poi, è stata un’autentica follia: si pensi, per noi che abbiamo vinto la stagione regolare, non vi è stato alcun vantaggio, neppure in fatto di partite da giocare in casa".

Gianluca Barni