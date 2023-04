Bene Wheatle e Varnado, bentornato Angelo

Saccaggi 5,5: è stata una serata difficile, troppo difficile anche per un combattente come Sacca che ci ha messo garra e aggressività, ma contro certi avversari non basta.

Copeland 5: Cerella lo annulla mettendolo fuori dalla contesa e Zach forse per la prima volta in stagione ha capito cosa voglia dire trovarsi di fronte ad un giocatore di spessore, uno di livello decisamente alto.

Wheatle 6,5: non ha un grandissimo inizio poi con il passare dei minuti entra sempre di più in partita e finisce per essere uno dei più positivi.

Varnado 6,5: Treviglio lo imbriglia e ci riesce, ma non del tutto perché Jordon non è uno facile da fermare, anzi, diciamo pure che fino ad ora è stato praticamente impossibile annullarlo.

Magro 6: una prestazione di sostanza e di qualità, sa di non avere vita facile sotto canestro ma riesce ugualmente a dire la sua sia in difesa che in attacco almeno fino a che le forze lo sorreggono.

Della Rosa 5,5: vale quanto detto per Saccaggi, oggi era veramente difficile districarsi nel traffico creato da Treviglio anche perché le auto non erano alla pari, qualcuna aveva dei cavalli in più.

Del Chiaro 6: già averlo rivisto in campo dopo tanto tempo è una notizia più che positiva, giudicare la sua prova sarebbe ingeneroso perché è piuttosto ovvio che non poteva essere al meglio.

Pollone 5,5: prova a mettere la solita aggressività in difesa ma questa volta si trova di fronte giocatori ben più esperti e più solidi da superare e al buona volontà non basta.

Benetti 5,5: gioca 12 minuti in cui prova a dare il suo contributo ma nonostante l’impegno e gli sforzi i risultati non sono soddisfacenti.

Brienza 6,5: quando di fronte ti trovi avversari troppo più forti puoi tentare tutte le magate che vuoi, ma alla fine i trucchi vengono scoperti. Pistoia ci ha provato e anche questo è importante oltre a mettere nel bagaglio un’esperienza in più.

M.I.