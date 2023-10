Arriva il primo successo stagionale. Rimonta Ponte Buggianese. Nardi e Granucci firmano il colpaccio di Livorno

Pro Livorno Sorgenti

1

PONTE BUGGIANESE

2

PRO LIVORNO SORGENTI: Serafini, Solimano, Lotti (37’ st Maffei), Michelotti, Lischi A., Signorini, Montagnani (33’ st Galeone), Marcon (25’ st Lucarelli), Cutroneo, Montecalvo, Santagata (13’ st Lucchesi), (39’ st Caliò). A disp.: Marchetti, Palminteri, Putrignano, Gianfranchi. All.: Bandinelli.

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Palmese, Chiti, Zocco, Belluomini, Chelini, Pievani (27’ st Gianotti), Giannini, Gargani (14’ st Birindelli), Nardi (40’ st Romiti), Granucci. A disp.: Belli, Seghi, Ceccarelli, Zani, Ferrari, Innocenti. All.: Gutili.

Arbitro: Noto di Pisa.

Marcatori: 6’ Signorini, 31’ st Nardi, 35’ st Granucci.

Note: ammoniti Santagata, Signorini, Michelotti, Chelini, Pievani, Gargani, Birindelli.

Dopo tre pari, in alcuni casi non meritati per quanto si è visto in campo, il Ponte Buggianese conquista la prima vittoria di questa stagione, battendo in rimonta e a domicilio la Pro Livorno Sorgenti.

L’inizio della partita non è dei migliori per i biancorossi. La Pro Livorno infatti passa quasi subito, grazie alla bellissima rete realizzata da Signorini dopo 6’. Il gol preso, stordisce i ragazzi di Gutili, che sono in balia degli avversari. Solamente un Rizzato in versione Superman riesce a tenere a galla il Ponte, che torna nello spogliatoio con tanta confusione in testa, e poca voglia di reagire. La strigliata molto probabilmente presa da Gutili trasforma i biancorossi, che giocano un secondo tempo totalmente diverso, e di grande qualità. Granucci dopo nemmeno un minuto ha sui piedi la palla buona per pareggiare, ma Serafini è attento, e salva i suoi. Il Ponte non demorde, ed attacca a testa bassa. Al 76’ gli sforzi compiuti dalla squadra pontigiana, vengono premiati, quando Nardi trova il jolly con un tiro al giro. Quattro minuti dopo è invece Granucci a segnare la rete che decide l’incontro: l’ataccante riceve un bel cross e completa il sorpasso del Ponte. Al 95’ ancora decisivo ma Rizzato sul tiro di Montecalvo: è l’intervento da tre punti per un Ponte spietato.

Simone Lo Iacono