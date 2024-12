Podismo, l’Americana in piazza: foto e classifica

Pistoia, 28 dicembre 2024 – Un successo che era nell'aria e che non ha deluso le aspettative: l'edizione sperimentale della corsa podistica "Americana", ispirata alla celebre formula ciclistica, ha conquistato Piazza del Duomo a Pistoia, regalando emozioni e spettacolo. Organizzata dalla Silvano Fedi, la manifestazione ha preso il via nel primo pomeriggio con un prologo dedicato alle categorie giovanili, preludio a una gara avvincente che ha trasformato il cuore della città in un'arena sportiva.

Gli atleti si sono sfidati su un anello di circa 200 metri, interamente ricavato nella suggestiva cornice della piazza. La formula, tanto semplice quanto spettacolare, prevedeva un giro di lancio-recupero e un giro decisivo in cui l’ultimo atleta al traguardo veniva eliminato. Il ritmo serrato degli sprint e l'incertezza fino all'ultimo metro hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Le transenne, che delimitavano il percorso, sono state letteralmente prese d'assalto da una folla entusiasta che ha accompagnato gli atleti con applausi e incitamenti per tutta la durata della competizione. L’evento, patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Pistoia, dal Coni e sotto l’egida della Uisp, rientra nel ricco calendario di iniziative sportive e culturali "Aspettando la Pistoia Abetone".

Al termine della manifestazione, il presidente della Asd Silvano Fedi, Guido Amerini, ha espresso la sua soddisfazione, sottolineando il valore non solo sportivo, ma anche sociale dell’evento: "Oggi abbiamo dato vita a una giornata di sport, amicizia e solidarietà nel cuore della nostra città. Un ringraziamento speciale va ai volontari e a tutti i partecipanti, che hanno reso possibile questo spettacolo." A immortalare i momenti più significativi dell'Americana è stata la ETS "Regalami un sorriso", il cui contributo fotografico ha aggiunto un ulteriore tocco di solidarietà a una giornata già ricca di significato.