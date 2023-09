Aglianese, test d’esordio

Primo impegno ufficiale dell’Aglianese e prima partita in casa oggi, alle ore 15, allo stadio Bellucci di Agliana dove si disputerà l’incontro di Coppa Italia di Serie D tra la formazione neroverde e i Mobilieri Ponsacco. Dopo un’estate molto intensa dal punto di vista societario, con il cambio di proprietà e la costruzione a tempi di record della nuova struttura dirigenziale e soprattutto del nuovo organico, l’Aglianese affronta la prima prova del campo. La posta in gioco è oggi la prosecuzione del percorso in Coppa in un confronto ad eliminazione diretta (in caso di parità si andrà ai rigori), ma il pensiero principale va chiaramente al campionato. In attesa di conoscere i calendari, la federazione ha comunicato i gironi e l’Aglianese è stata inserita, com’era prevedibile, nel girone D insieme, tra le altre, a Pistoiese e Prato.

"Nel girone ci sono squadre più attrezzate di noi come San Giuliano City, Carpi, anche Pistoiese e Prato – dice il presidente dell’Aglianese Fabio Fossati – ma noi cercheremo di dare fastidio a tutti, siamo partiti cercando di fare le cose nel modo migliore possibile".

La campagna acquisti della nuova Aglianese è stata pirotecnica, con l’ingaggio di diversi giocatori con esperienza in categorie superiori e molti giovani di sicuro talento. Considerando la ristrettezza dei tempi e la partenza necessariamente in ritardo rispetto ad altri club il lavoro del Ds Fabrizio Salvadori e del consigliere all’area tecnica Mauro Traini è stato molto impegnativo e il presidente Fossati ne è soddisfatto. "Ancora la rosa non è al completo – dice – stiamo cercando gli ultimi inserimenti soprattutto tra le quote, ma finora è stato fatto un ottimo lavoro. Siamo soddisfatti visto il poco tempo disponibile". Agli ordini dell’allenatore Ivan Maraia ci sono attualmente i portieri Giacomo Ferretti e Lorenzo Vilardi, i difensori Simone Iacoponi, Niccolò Pupeschi e Giuseppe Agostinone, i giovani terzini Edoardo D’Ancona del 2005 e Rajan Maloku del 2004, l’esterno destro a tutta fascia Niccolò Marcellusi, i centrocampiti Roberto Marino, Giovanni D’Amico e Lorenzo Ranelli e Simone Perugi (quest’ultimo confermato dall’anno scorso), gli attaccanti Riccardo Bocalon, Gianmarco Gabbianelli, oltre ai giovani Ardit Lika, Diego Di Fiandra e Giovanni D’Amico. Da segnalare che nel Ponsacco giocano due ex dell’Aglianese: il centrocampista Lorenzo Remedi che l’anno scorso era capitano in neroverde e l’attaccante Michelangelo Nieri.

Giacomo Bini